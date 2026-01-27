EUA: tiroteio envolvendo agente da fronteira perto do México deixa uma pessoa ferida

Uma pessoa foi baleada e está em estado crítico após um tiroteio nesta terça-feira, 27, envolvendo a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos no estado do Arizona, perto do México.

O Departamento do Xerife do Condado de Pima afirmou que o FBI solicitou que ele "liderasse a investigação sobre o uso da força envolvendo o agente". Segundo ele, tais investigações são padrão quando uma agência federal está envolvida em um tiroteio no condado.

"Pedimos à comunidade que permaneça paciente e compreensiva enquanto esta investigação avança", disse o departamento em um comunicado.

Em resposta a um pedido da Associated Press por detalhes sobre o tiroteio, o FBI disse que estava "investigando uma suposta agressão a um agente federal" perto de Arivaca, Arizona, uma comunidade a cerca de 16 km da fronteira com o México.

Questionado sobre como a suposta agressão estava relacionada ao tiroteio, o FBI não respondeu. O Corpo de Bombeiros de Santa Rita informou que atendeu a ocorrência do tiroteio e que a pessoa ferida estava sob custódia.

"O atendimento ao paciente foi transferido para um helicóptero médico local para transporte rápido a um centro de trauma regional", informou a corporação. Um hospital com centro de trauma de nível um em Tucson se recusou a divulgar informações.

A área é um caminho comum para traficantes de drogas e migrantes que cruzam ilegalmente a fronteira, então os agentes patrulham regularmente o local. As autoridades não divulgaram informações sobre o suspeito.

O tiroteio ocorreu em um mês em que os EUA registraram três tiroteios - dois deles fatais - envolvendo agentes de imigração que participavam de uma grande operação do Departamento de Segurança Interna em Minnesota. Procurada, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA não retornou. (COM INFORMAÇÕES DA AP)