CBF confirma amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão em outubro Estadão Conteúdo 26.08.25 8h58 A CBF confirmou nesta terça-feira que a seleção brasileira vai disputar dois amistosos no mês de outubro como parte da preparação visando a Copa do Mundo de 2026. A equipe do técnico Carlo Ancelotti encara a Coreia do Sul no dia 10, em Seul, e depois viaja até Tóquio, onde vai enfrentar, no dia 14, a seleção japonesa. De acordo com o coordenador executivo Rodrigo Caetano, as partidas fazem parte do planejamento de atuar contra diversos estilos de jogo antes do Mundial que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. "O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades", explicou. No último encontro entre brasileiros e japoneses, realizado no dia 6 de junho de 2022, a seleção venceu por 1 a 0, no mesmo estádio, com gol de Neymar. Já a última partida da equipe nacional contra a Coreia do Sul foi válida pelas oitavas de final da última Copa, no Catar, e contou com uma goleada dos brasileiros por 4 a 1. Caetano afirmou também que o objetivo do departamento de seleções da CBF é que o Brasil encare equipes de outros continentes nas preparações seguintes. "Depois dos amistosos com Coreia e Japão, nossa ideia é jogar contra seleções africanas em novembro e europeias de nível A em março e junho de 2026. Isso faz parte de um planejamento e foi aprovado pela comissão técnica e pelo presidente Samir Xaud", disse. O treinador Carlo Ancelotti irá aproveitar estas partidas para ter um conhecimento maior sobre os atletas que serão chamados e preparar o Brasil para o Mundial do ano que vem. "Temos de aproveitar esses jogos para ter um bom ambiente na equipe, conhecer mais as características e a personalidade dos jogadores e preparar o elenco para a Copa do Mundo", destacou o técnico italiano. Antes dos amistosos com sul-coreanos e japoneses, o Brasil fechará sua participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Encara o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto.