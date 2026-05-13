Evento científico ‘Parasitão 2026’ da Fibra irá reunir especialistas em parasitoses na Ilha do Combu
Serão quatro horas intensas de aulas e vivências no universo da parasitologia
O Centro Universitário Fibra irá realizar, no dia 13 de junho, o evento científico “Parasitão 2026”, reunindo especialistas com ampla experiência em parasitoses, estudantes e demais interessados no tema. Serão quatro horas intensas de aulas e vivências no universo da parasitologia, em meio a uma imersão dentro da floresta amazônica, na Ilha do Combu, em Belém.
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As inscrições para participar do evento “Parasitão 2026” estão abertas até o dia 8 de junho e podem ser realizadas de forma online. A programação será realizada no dia 13 de junho, no Porto Combu, em Belém.
A inscrição inclui transporte de barco até a ilha e coffee break assinado pelo chef Arturo. Em clima junino, o público também poderá participar da programação especial “Mingau com o Especialista”, com degustação de mingau de milho.
Durante o evento, especialistas irão debater temas relacionados às parasitoses humanas e animais, além de doenças presentes na região amazônica.
Temas debatidos no Parasitão 2026
- Doença de Chagas;
- Esquistossomose;
- Leishmaniose;
- Parasitoses intestinais;
- Parasitoses de cães e gatos;
- Parasitoses exóticas da Amazônia;
- Diagnóstico das parasitoses: do microscópio à biologia molecular;
- Parasitoses humanas: medicina de precisão e inteligência artificial.
Veja a programação do evento
09h — Parasitoses humanas: novo cenário - medicina de precisão e IA
Dr. David Bichara
09h25 — A Saga de Chagas: da descoberta em 1909 no interior do Brasil aos desafios amazônicos do século XXI
Dr. Alessandre Guimarães
09h50 — O que você precisa saber sobre Leishmaniose
Dra. Claudia Baltazar
10h15 — Parasitoses na Amazônia: o que o livro não te prepara para ver
Dra. Cleonice Aguiar
10h40 — Coffee Break by Chef Arturo
11h15 — Principais parasitos de cães e gatos
Dra. Vitória Luciana Paiva Canelas
11h40 — Diagnóstico das Parasitoses: da microscopia à biologia molecular
Dr. Eduardo Arruda
12h05 — Situação da Esquistossomose em Belém
Dra. Cléa Bichara
12h30 — Parasitoses Exóticas da Amazônia
Dra. Cléa Bichara
Serviço
- Evento: Parasitão 2026
- Data: 13 de junho de 2026
- Horário: das 9h às 13h
- Capacidade: 100 pessoas
- Carga horária: 10h
- Local: Porto Combu
- Inscrições: https://fibrapara.net/eventos/index.php/parasitao-2026/individual-registration
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