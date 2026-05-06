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Saúde

Fibra realiza ação educativa sobre DTM e Dor Orofacial, em alusão ao dia da DTM

Durante o evento, os alunos estarão em estandes informativos, com cartazes e orientações

O Liberal
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O objetivo da ação é levar informação e conscientização à comunidade acadêmica sobre a Disfunção Temporomandibular (DTM). (Foto: Pexels | Gustavo Fring)

No dia 15 de maio, a Fibra, em parceria com a Sociedade Brasileira de DTM e Dor Orofacial (SBDOF), realizará uma ação educativa no hall da instituição para conscientizar o público sobre a Disfunção Temporomandibular (DTM). O evento será realizado no Hall da Fibra, das 9h às 11h e das 15h às 17h.

A programação terá a participação dos alunos do 3º semestre do curso de Odontologia da instituição. A iniciativa faz parte da Semana Nacional de Conscientização sobre DTM e Dor Orofacial, promovida em todo o Brasil pela SBDOF, em alusão ao Dia da DTM, que se busca instituir oficialmente em 16 de maio.

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O objetivo da ação é levar informação e conscientização à comunidade acadêmica sobre a Disfunção Temporomandibular (DTM), abordando sinais, sintomas, causas e formas de tratamento, além de orientar sobre quando e como buscar ajuda profissional.

Durante o evento, os alunos estarão em estandes informativos, com cartazes e orientações educativas, esclarecendo dúvidas e promovendo conhecimento sobre essa condição que impacta diretamente a qualidade de vida de muitos pacientes.

Serviço

Ação educativa em alusão à Semana Nacional de Conscientização sobre DTM e Dor Orofacial

Data: 15/05/26
Local: Hall da Fibra
Horário: 9h às 11h e das 15h às 17h

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Palavras-chave

Centro Universitário Fibra

Semana Nacional de Conscientização sobre DTM e Dor Orofacial
Saúde
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