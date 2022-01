Estudantes já chegam a locais de prova da reaplicação do Enem

O movimento ainda é tranquilo em locais de prova onde vão ocorrer a replicação do Enem, em Belém, neste domingo (9). Na frente do Instituto Federal do Pará (IFPA), na Almirante Barroso, por volta de 10h30, estudantes começaram a chegar ao local.

A estudante Gabriela Diniz , 21, disse que não conseguiu fazer a prova na data normal em decorrência de não ter tido a isenção do pagamento da inscrição deferido.

“Como não consegui dinheiro para pagar, não fiz. Mas depois eu recebi um email informando que eu faria a prova nesta nova data”, disse a jovem, que tenta pelo segundo ano o curso de psicologia.