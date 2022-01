Reaplicação do Enem 2021: mais de 20 mil participantes farão a prova neste domingo (9) no Pará

Nos dias 9 e 16 de janeiro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será reaplicado em todo o território nacional para os participantes que não fizeram as provas em novembro de 2021 e fizeram a solicitação de nova oportunidade ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela prova. Os resultados dos pedidos de reaplicação já estão disponíveis na Página do Participante, onde é possível acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição.

A reaplicação do exame é para casos específicos e não estão disponíveis para todos os candidatos. No Pará, entre as situações que motivaram a falta, estão os 18.340 candidatos inscritos no Enem 2020 que tiveram direito à isenção e não compareceram às provas. Também irão participar dessa etapa 1.756 Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021.

Além disso, as pessoas que apresentaram sintomas de doenças contagiosas, como a covid-19, que tiveram problemas logísticos ou de infraestrutura, além de outras ocorrências que impediram a realização do exame na primeira data em novembro também estão aptas para realizar outra prova. A Redação Integrada de O Liberal solicitou ao Inep o quantitativo de pessoas que fizeram a solicitação prévia para esses casos, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

Para o professor de língua portuguesa e redação, Danilo Aragão, em decorrência das mudanças significativas que ocorreram na organização do Inep, é interessante ter em mente que a primeira aplicação do Enem 2022 teve mudanças visíveis em conteúdo da área de linguagens e códigos e o próprio tema da redação.

"Por isso, deve-se esperar uma mesma estrutura para a segunda aplicação, até mesmo para que os candidatos que vão realizar a prova não sejam nem prejudicados nem beneficiados. É esperado uma prova no mesmo nível, com questões que abordem os mesmos conteúdos, como estratégias argumentativas, funções da linguagem e objetivo e função social dos textos", explica o docente.

Prova fomenta sonhos

A técnica em enfermagem Jeani Pimentel realiza o Enem desde 2005 e faz parte do público que realizará a prova no próximo domingo (9). Ela sonha em ser aprovada nos cursos de Biomedicina ou Fisioterapia. Através do exame, ela busca mais qualificação e o sonho da graduação.

"Como não compareci para fazer o exame no ano passado, tive essa nova oportunidade e aproveitei. Vou fazer a prova com o meu marido e acho muito importante o acesso ao ensino superior, pois nos trará novos horizontes e expectativa de vida, tanto intelectual quanto financeiramente", ressalta a profissional de saúde. Ela está confiante e otimista com as provas, apesar da rotina de trabalho que não permite a dedicação exclusiva de preparação para o exame.

O professor Danilo Aragão destaca que para a prova de redação é imprescindível ler os textos motivadores para entender o assunto a ser tratado na redação. É preciso identificar a situação-problema para encontrar uma solução cabível e expô-la na conclusão do texto. "Considerando a primeira aplicação, espera-se um tema ainda social e que aborde um direito básico que pode não atender a todos. Claro que essa é apenas uma aposta, por isso é sempre importante se atentar as leitura dos textos motivadores", explica o professor.

