Estudantes do Pará disputam final nacional do Desafio Liga Jovem com projetos de impacto social

Estudantes de Belém e Ananindeua representam o Pará na final da 3ª Edição do Desafio Liga Jovem (DLJ), maior competição estudantil de empreendedorismo de impacto do Brasil, que ocorre nesta segunda-feira (1º), a partir das 15h, no Hotel Grand Mercure.

O Pará será palco da final nacional da competição pela primeira vez, reunindo 78 equipes finalistas de todos os estados brasileiros. Ao todo, 376 participantes — entre estudantes e professores — participam do desafio, organizado pelo Sebrae, que incentiva o desenvolvimento de soluções tecnológicas e criativas para problemas reais de escolas e comunidades.

A representação paraense chega com três projetos de destaque. As propostas incluem iniciativas para reduzir o descarte irregular de entulhos de obras urbanas, transformar óleo de cozinha e casca de manga em sabão ecológico e estimular o empreendedorismo entre jovens por meio da criação de produtos feitos com materiais naturais. As equipes se apresentarão para uma banca avaliadora durante a tarde desta segunda-feira no Salão do Grand Mercure, em Belém.

Além de concorrer ao pódio final, os estudantes já celebram a conquista de chegar à última etapa. Os finalistas receberam vale-compras de R$ 500 e estão vivendo uma imersão de seis dias na capital paraense, com intercâmbio entre jovens de todo o país, visitas a pontos históricos de Belém e a oportunidade de defender presencialmente suas ideias inovadoras.

O DLJ premia os primeiros colocados de cada categoria — Ensino Fundamental, Médio/Técnico e Superior — com uma viagem internacional de até dez dias para um país que seja referência em tecnologia. A cerimônia de anúncio dos vencedores desta edição acontece nesta terça-feira (2), às 17h30, na Estação das Docas.

Voltado para estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental até a Educação Superior, o Liga Jovem estimula o protagonismo juvenil e o desenvolvimento de soluções de impacto social, utilizando tecnologia analógica ou digital como aliada na transformação da realidade escolar e comunitária.