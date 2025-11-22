COP30: MEMP, OEI, BNDES e Sebrae criam ferramenta para aumentar acesso ao fundo Clima

Pequenos empreendedores com negócios ligados ao clima sequer compreendem que oferecem soluções climáticas. Tampouco imaginam que podem submeter projetos e pedidos de financiamento a juros a partir de 4,4% ao ano, prazo de até 16 anos e carência para pagamento de cinco anos, ofertados pelo Fundo Clima.

A partir desse entendimento, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) criou o Empreender Clima, um site para ajudar empresários a construírem uma proposta para pedir empréstimo mais barato. A iniciativa foi elaborada pelo MEMP em parceria com a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI), o Sebrae e o BNDES.

A plataforma consiste em um amplo formulário online, com perguntas adequadas ao ramo de atividade do empreendedor e às demandas técnicas do BNDES, gestor do Fundo Clima. "Mesmo o empreendedor bem pequeno, que é MEI, pode pedir financiamento do Fundo Clima. O fundo não impede que o pequeno acesse, porque não há um pedido mínimo", diz Renato Ferreira, assessor especial do MEMP."

Pela plataforma, o pequeno empreendedor também consegue entender se ele se qualifica para acessar os recursos. Segundo Ferreira, depois de o interessado responder ao questionário online, o sistema responde se ele se enquadra ou não. Estando enquadrado, ele faz o download do projeto e pode remeter o arquivo para o banco de sua escolha.

Ferreira explica que a plataforma monta projetos em oito áreas. São elas: energia e biocombustíveis, mar e recursos marinhos, logística e mobilidade, agricultura e pesca, floresta e uso do solo, construção, água e saneamento, gestão de resíduos.

A plataforma não faz, porém, uma análise de crédito nem avalia a capacidade de execução do projeto. . Essa etapa é uma prerrogativa do banco pelo qual o empreendedor vai buscar acessar o Fundo Clima. É o banco que também vai analisar as características da empresa e se há pendências legais e fiscais que podem inviabilizar financeiramente o empreendimento.

Segundo Ferreira, cinco bancos estão credenciados como correspondentes do BNDES para oferecer empréstimo do fundo. "Um deles em âmbito nacional é o Bradesco", disse Ferreira. Os outros são o Desenbahia, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), o Banrisul e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).