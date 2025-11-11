Vila Domos Sebrae recebe primeiros hóspedes em Belém

A Vila Domos Sebrae, mais uma opção de hospedagem para a COP 30, foi aberta na noite desta terça-feira (11). Localizado na Travessa Boaventura da Silva, 1234, no bairro de Nazaré, o espaço conta com 15 domos que começam a receber hóspedes convidados. Os cômodos sustentáveis foram planejados para oferecer privacidade e conforto térmico, além de estar em área de acesso facilitado a locais que concentram programações da Conferência do Clima.

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, afirmou que a vila é mais do que uma hospedagem. “As pessoas terão uma experiência na Amazônia, dentro de uma cidade que é cosmopolita, a maior capital da região Norte. E foi esse sempre o direcionamento do Sebrae: fazer com que as pessoas tivessem maravilhosas experiências na COP, que saíssem daqui falando muito bem da gente, e isso já é uma realidade”.

Vila Sebrae foi inaugurada na noite desta terça-feira (11) em área de fácil acesso para locais que concentram programações da COP 30 (Foto: Carlos Borges / Comunicação Sebrae)

Luiz Felipe Moura, um dos primeiros hóspedes a se instalar na vila, se surpreendeu com a acomodação e está animado para viver a experiência de ficar num domo. “A experiência é sensacional, porque a gente estava preocupado com essa história da hospitalidade na COP e o Sebrae sai com uma solução inovadora como essa, num bairro sensacional, que a gente está tanto perto da COP quanto da Cidade Velha, perto dos bares, dos principais restaurantes, ou seja, no melhor lugar de Belém, com uma estética super acolhedora”, comentou.

O vice-prefeito de Belém, Cássio Andrade, elogiou a iniciativa e avaliou os ganhos permanentes. “Nossos turistas e visitantes serão fomentadores da propaganda positiva do Estado do Pará quando retornarem, para que outros amigos, parentes e eles mesmos retornem ao Pará, fomentando nosso turismo, nossa economia”.

Após o encerramento da COP 30, a Vila Domos Sebrae será adaptada para sediar ações de promoção do empreendedorismo paraense.