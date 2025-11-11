Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Vila Domos Sebrae recebe primeiros hóspedes em Belém

Espaço sustentável criado para a COP 30 traz ganhos para a economia e o turismo

O Liberal
fonte

Vila Domos Sebrae tem 15 cômodos, no bairro de Nazaré, em Belém. Os cômodos oferecerem privacidade e conforto térmico. (Foto: Carlos Borges / Comunicação Sebrae)

A Vila Domos Sebrae, mais uma opção de hospedagem para a COP 30, foi aberta na noite desta terça-feira (11). Localizado na Travessa Boaventura da Silva, 1234, no bairro de Nazaré, o espaço conta com 15 domos que começam a receber hóspedes convidados. Os cômodos sustentáveis foram planejados para oferecer privacidade e conforto térmico, além de estar em área de acesso facilitado a locais que concentram programações da Conferência do Clima.

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, afirmou que a vila é mais do que uma hospedagem. “As pessoas terão uma experiência na Amazônia, dentro de uma cidade que é cosmopolita, a maior capital da região Norte. E foi esse sempre o direcionamento do Sebrae: fazer com que as pessoas tivessem maravilhosas experiências na COP, que saíssem daqui falando muito bem da gente, e isso já é uma realidade”.

image Vila Sebrae foi inaugurada na noite desta terça-feira (11) em área de fácil acesso para locais que concentram programações da COP 30 (Foto: Carlos Borges / Comunicação Sebrae)

Luiz Felipe Moura, um dos primeiros hóspedes a se instalar na vila, se surpreendeu com a acomodação e está animado para viver a experiência de ficar num domo. “A experiência é sensacional, porque a gente estava preocupado com essa história da hospitalidade na COP e o Sebrae sai com uma solução inovadora como essa, num bairro sensacional, que a gente está tanto perto da COP quanto da Cidade Velha, perto dos bares, dos principais restaurantes, ou seja, no melhor lugar de Belém, com uma estética super acolhedora”, comentou.

O vice-prefeito de Belém, Cássio Andrade, elogiou a iniciativa e avaliou os ganhos permanentes. “Nossos turistas e visitantes serão fomentadores da propaganda positiva do Estado do Pará quando retornarem, para que outros amigos, parentes e eles mesmos retornem ao Pará, fomentando nosso turismo, nossa economia”.

Após o encerramento da COP 30, a Vila Domos Sebrae será adaptada para sediar ações de promoção do empreendedorismo paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

COP30
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda