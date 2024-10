Estudantes da Escola Silvio Nascimento visitam a sede do Grupo Liberal, em Belém

Na manhã desta quarta-feira (30), 27 estudantes do 5° ano da Escola Municipal Sílvio Nascimento visitaram a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. A iniciativa faz parte do programa “O Liberal na Escola". Os estudantes conheceram de perto as instalações e a rotina da produção de notícias para os jornais impressos, para o portal Liberal.com e para a Liberal +. Durante a visita, o prefeito eleito de Belém, Igor Normando, antes de participar de uma entrevista, conversou com os alunos.

Os estudantes foram recebidos pelo coordenador do núcleo de Cultura, Abílio Dantas, e pelo coordenador do núcleo de Esporte, Caio Maia. Os profissionais falaram sobre o desenvolvimento técnico, que envolve pesquisas e apuração, além do cuidado com a veiculação dos conteúdos. E sobre a preocupação com os termos corretos a serem utilizados e a preservação de dados em materiais sensíveis.

Jornal na escola

A coordenadora da Escola Silvio Nascimento, Paola Imbiriba, acompanhou os alunos e destacou o trabalho que ultrapassa os limites das salas de aula, no que tange às diferenças linguísticas aplicadas nas aulas, com a linguagem jornalística, visto que os alunos realizam a produção trimestral de um jornal próprio da escola.

“A ideia é visitar in loco uma redação, para que pudéssemos ver como é que funciona na prática o que eles estão estudando. A gente acredita que a educação é isso, juntando a teoria com a realidade, com a prática, com a vivência deles. Hoje é meio como se fosse uma combinação. Eles estão aqui para ver como funciona uma redação jornalística, para tirar as dúvidas, para que a gente possa ver na realidade como funciona”, disse a coordenadora.

A estudante Isabela Moriar, de 11 anos, avalia que a visita ao Grupo Liberal foi sensacional para o seu aprendizado. “Porque é muito bom conhecer novas culturas e os processos de produção da matéria”, disse. Já para Maria Eduarda, de 10 anos, a visita foi interessante porque foi possível tirar dúvidas sobre o funcionamento de um jornal. Isadora Guimarães disse que o conhecimento adquirido na visita irá casar com o que estão fazendo com o jornal da escola. “E isso ajuda muito na importância do saber, principalmente na ajuda para a língua portuguesa e no aprendizado de novas coisas”, completa a estudante do 5° ano.

Prefeito eleito conversa com os estudantes

Durante a visita dos alunos, o prefeito eleito de Belém, Igor Normando, do MDB, que esteve na sede do Grupo Liberal para conceder uma entrevista, aproveitou para conversar com os estudantes e lembrou de quando participou de uma visita à redação do jornal O Liberal, em 2004, durante a adolescência, como aluno e participante de O Liberal na Escola.

“Eu me sinto muito feliz de poder encontrar as juventudes, estudantes. Sempre que vejo jovens com entusiasmo, conhecendo novas profissões, observando os profissionais e escolhendo o que vão fazer no futuro, isso é gratificante. Esse programa, sem dúvida alguma, incentiva os jovens, os estudantes, a conhecer um pouco mais sobre o ambiente jornalístico, da imprensa e sua importância. Quando estudante, tive a oportunidade de estar na sede do Grupo Liberal, fazendo essa mesma visita. E quando eu vi os estudantes ali, passou um filme na minha cabeça e eu não podia deixar de abraçá-los, de conversar, de poder dizer para eles que na mesma idade eu estive aqui fazendo a mesma coisa. Eu sou prefeito eleito da cidade. Então a gente precisa acreditar na beleza dos nossos sonhos e jamais desacreditar deles”, destacou o prefeito eleito de Belém.

O coordenador do programa O Liberal na Escola, Alan Siqueira, explica que além do viés pedagógico, o programa visa ortalecer a formação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho dos jovens. “O programa está em funcionamento desde 1995 e temos potenciais resultados desse trabalho. Hoje, durante a visita, tivemos a presença do prefeito eleito Igor Normando que enfatizou aos alunos que também já visitou o Grupo Liberal por meio do Programa O LIBERAL na Escola. Esse feedback nos dá a certeza de um trabalho efetivo junto a sociedade e da necessidade de seguirmos corroborando com a educação no nosso Estado”, finaliza Alan.

Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)