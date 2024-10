Leitores mirins participam de programação especial do Dia das Crianças no Grupo Liberal

O Grupo Liberal proporcionou mais uma edição do projeto "Pintando o Sete" para as crianças leitoras do jornal O Liberal. Filhos, netos e até sobrinhos de assinantes tiveram uma tarde divertida e cheia de informações, nesta sexta-feira (18), na sede do Grupo Liberal.

A diretora comercial do grupo, Rose Maiorana, explicou que o projeto faz parte de uma agenda anual, uma vez que durante todo o ano os assinantes de O Liberal vivem a experiência de estar mais próximos da redação por meio do projeto Café com o Leitor.

No dia das crianças, quem vive isso são as crianças dos assinantes. Nesta sexta (18), 13 crianças entre filhos, netos ou sobrinhos de assinantes participaram desse momento de descontração. 'A gente promove esse momento de descontração com muita alegria. O Pintando o Sete é projeto que começou com o meu pai e que agora estamos resgatando e fazendo com as crianças", destaca a diretora comercial do Grupo Liberal.

Marjorie Miranda, 8 anos, é filha de um dos assinantes, ela disse que ficou muito feliz em poder conhecer a redação de O Liberal e também de participar do Pintando o Sete, na Galeria Rose Maiorana. "Eu estou adorando, pois eu quero ser artista e amo pintar", disse a criança.

O servidor público Mauro José Mendes de Almeida é assinante do jornal e levou a filha para participar da ação. Ele disse que ficou feliz com o convite e também por poder proporcionar esse momento educativo para a filha. "Eu sou assinante há mais de trinta anos e sempre divido as notícias com a minha filha, mesmo ela ainda sendo criança", disse o assinante.

Mauro disse que visivelmente a filha estava feliz com a programação. "Ela amou passear pela redação, pelo parque gráfico e agora aqui pintando dentro de uma galeria de arte", acrescenta.

Sâmea Leão também é assinante de O Liberal e levou o filho para participar da programação. Ela disse que se sentiu feliz em poder participar da iniciativa, pois envolve diversão e conhecimento. "O meu filho está na fase do porque ele sempre pergunta tudo. Então, esse momento de descontração e conhecimento é sempre muito proveitoso, pois eles aprendem brincando", destaca a assinante.

A leitora de O lIberal acrescentou que embora seja uma programação para as crianças, os pais acabam se envolvendo também.

Sheila Belucci, que é supervisora de assinaturas de O Liberal, disse que todos os meses o Grupo Liberal proporciona esse momento com os leitores e, neste mês das crianças, o convite se estende às crianças dos assinantes. "Nós procuramos sempre manter esse contato com o leitor", pontua.