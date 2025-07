Estudante de Belém vence etapa estadual do Jovem Senador e vai para Brasília (DF)

A estudante Rebeca Marinho, de 17 anos, que cursa a 3ª série no Instituto de Educação Estadual do Pará (IEEP), em Belém, foi a vencedora da etapa estadual do concurso de redação do Programa Jovem Senador, promovido pelo Senado Federal. Com o resultado, a jovem representará o Pará durante a vivência legislativa proporcionada pelo programa, que será realizada entre os dias 18 e 22 de agosto, em Brasília (DF).

O Concurso de Redação do Jovem Senador objetiva incentivar a reflexão dos estudantes sobre política, democracia e cidadania, além de proporcionar conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo brasileiro. Neste ano, o concurso trouxe o tema “Emergência climática: pense no futuro, aja no presente”.

Rebeca comemora o feito: "Participar deste processo foi uma mistura de emoção, orgulho e responsabilidade. Representar meu povo e levar a força e a cultura do Norte para um espaço de decisão nacional foi uma honra imensa".

"Fiquei feliz por conquistar o primeiro lugar, mas não deixei de pensar em todos que estiveram comigo nessa caminhada. No dia da seleção escolar, estava doente e cheguei a duvidar da minha capacidade de produzir uma boa redação, e saber que meu texto foi escolhido, mesmo diante desse desafio, tornou tudo ainda mais especial. Foi uma verdadeira rede de apoio: professores, direção, amigos e, principalmente, minha mãe, que, com sua fé, conselhos e presença constante, me deu força nos momentos mais difíceis. Seu apoio emocional fez toda a diferença nessa jornada”, disse a estudante.

O coordenador de Ensino Médio da Seduc, Higor Okada, aproveitou a oportunidade para parabenizar e agradecer pelo empenho dos envolvidos.

“Agradecemos a participação e o envolvimento de toda a escola. Essas ações fazem parte do currículo do Ensino Médio, integradas às propostas pedagógicas, e não são atividades extras. Reconhecemos o trabalho dos professores na orientação dos estudantes e o empenho dos alunos. Destacamos também a importância da integração entre as áreas do conhecimento, especialmente a área de Humanas, que amplia o repertório e contribui com discussões relevantes. Essas experiências refletem diretamente o que será cobrado no Enem, no Saeb e em outras avaliações externas”, disse o coordenador.

Programa Jovem Senador

Criado pelo Senado Federal em 2005, o programa convida estudantes de escolas públicas e privadas de cada estado para desenvolver projetos de interesse social e, posteriormente, concorrer a uma vaga de representante estadual no Senado. Durante a etapa final, os jovens também têm a chance de simular atividades legislativas, como debates, comissões e votação de propostas.

O Jovem Senador tem como objetivo incentivar os estudantes do Ensino Médio a conhecerem a estrutura e o funcionamento do Legislativo Federal no Brasil, além de estimular o relacionamento permanente entre os jovens cidadãos.