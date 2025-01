Estão abertas as inscrições para o projeto social Anjos da Guarda, em Belém

Estão abertas as inscrições para novos alunos do projeto social Anjos da Guarda, uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal (GMB). O programa oferece atividades socioeducativas gratuitas para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos que residem no bairro do Tapanã e estejam regularmente matriculados em escolas da rede municipal ou estadual de ensino.

As inscrições seguem até o próximo dia 28 de janeiro e devem ser feitas presencialmente na sede do projeto, localizada na rua Almirante Tamandaré, 634, no bairro do Tapanã. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, por ordem de chegada.

Ao todo, são ofertadas 30 vagas para o turno da manhã, com atividades realizadas de segunda a quinta-feira, sempre no contraturno escolar. Para participar, é necessário apresentar comprovante de matrícula escolar, comprovante de residência, certidão de nascimento e uma foto 3x4.

VEJA MAIS

Formação além da escola

O projeto Anjos da Guarda busca complementar a formação escolar com uma ampla gama de atividades, como práticas de civismo, ética, cidadania, educação ambiental e trânsito, além de esportes e recreação. Segundo a inspetora-geral da GMB, Elen Melo, a iniciativa é mais do que um programa educativo.

“Somos uma Guarda Cidadã que está próxima de todos e, principalmente, dessas crianças e adolescentes. Damos não somente conhecimento, mas também tempo, atenção, escuta e outros elementos de interação social que contribuem muito para aqueles que muitas vezes se sentem excluídos e sem perspectiva. A sede do Anjos está passando por melhorias para receber a turma de 2025. Os guardas municipais que fazem parte do projeto são todos voluntários e formados nas áreas de assistência social, pedagogia e educação física”, destacou Elen Melo.

Serviço

Inscrições para o projeto social Anjos da Guarda

Período: 23 a 28 de janeiro de 2025

Local: Rua Almirante Tamandaré, 634, no bairro do Tapanã, em Belém

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

Requisitos:

Ter entre 9 e 14 anos;

Estar regularmente matriculado em escola da rede pública (municipal ou estadual);

Residir no bairro do Tapanã;

Apresentar os documentos exigidos no ato da inscrição.