Igor Normando anuncia que irá abrir concurso público da Guarda Municipal em Belém

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), afirmou hoje (17), em entrevista ao Grupo Liberal, que o primeiro concurso público de sua gestão será o da Guarda Municipal, como cumprimento de um dos seus compromissos de campanha. A expectativa, segundo o prefeito, é que sejam abertas 400 vagas na capital.

Normando não especificou nenhuma data, mas garantiu que a realização do concurso ocorrerá assim que a sua gestão realizar o estudo de impacto orçamentário na prefeitura de Belém.

"Eu não posso dizer quando vamos fazer porque ainda estamos fazendo o estudo de impacto orçamentário, hoje nós temos um orçamento aproximado de R$ 5,6 bilhões, pras pessoas pode parecer uma quantia volumosa, mas se a gente for fazer uma relação com outras capitais do Brasil, inclusive com uma população menor do que a nossa, nós ainda sofremos uma das priores arrecadações proporcionais do país, e isso é lógico que atinge cada cidadão da nossa cidade, então ter que ter muita responsabilidade e orçamento é escolha, precisamos entender quais são as nossas prioridades e a partir daí, vamos gastar o dinheiro de força exata, objetiva, e que seja eficiente", declarou Igor.

O prefeito eleito de Belém também deixou claro que o concurso público será um de seus compromissos na gestão, e que a expectativa é que sejam abertas 400 vagas.

"Ainda não tenho como prever quando vamos fazer, porém na primeira hora que der para fazer, quando tiver segurança orçamentária, não há menor dúvida que nós vamos fazer. A ideia é que sejam cerca de 400 vagas", concluiu Igor Normando.