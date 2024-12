Concursos para professores universitários no Pará têm salários de até R$ 10,4 mil

Dezenas de vagas em concursos públicos estão abertas no Pará com oportunidades para professores universitários. A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), por exemplo, divulgou o edital de abertura de inscrições para o concurso público que vai preencher 27 vagas em cargos de professor da carreira do magistério superior. Podem participar do certame os candidatos que tenham graduação na área de atuação, além de titulação em nível de especialista, mestre ou doutor.

Os salários vão de R$ 3.924,53 a R$ 10.481,64, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000, auxílio pré-escolar caso haja dependente menor de seis anos no valor de R$ 484,90 e assistência à saúde suplementar a depender da remuneração e idade do servidor ou do dependente, por regime de trabalho de 40 horas por semana. A lotação será nos campi Alenquer, Santarém, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná.

VEJA MAIS

As vagas abertas são para ciência social aplicada/economia (1), físico-química (1), química orgânica (2), educação especial (1), teoria e métodos em arqueologia (1), linguística aplicada/sociolinguística e dialetologia/línguas indígenas (1), estatística (1), engenharia mecânica (1), medicina de família e comunidade (2), engenharia civil na área de estruturas (1), geotecnia e fundações (1) e materiais (1), produção animal (1) e engenharia agrícola (2).

Há ainda oportunidades para professores de fisiologia vegetal (2), engenharias (1), ciências e tecnologia dos alimentos (1), física para ciências agrárias (1), fitotecnia (1), ciências, matemática e gestão financeira da escola (1), ensino aprendizagem (1), engenharia de software (1) e matemática computacional (1).

As inscrições poderão ser feitas a partir de 20 de dezembro até 2 de fevereiro do ano que vem, pelo site www.ufopa.edu.br/concursos. Será cobrada taxa de participação no valor de R$ 180. Já as provas terão quatro etapas: escrita, didática, de memorial e projeto de atuação profissional, e julgamento de títulos. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

UFPA

Outra seleção aberta é a da Universidade Federal do Pará (UFPA), que divulgou edital de concurso público de provas e títulos com duas vagas, para o cargo de professor da carreira de magistério superior na classe adjunto, em regime de dedicação exclusiva de 40 horas semanais. A lotação será nos Institutos de Ciências da Arte e de Tecnologia e as chances são para disciplinas de expressão bidimensional: desenho, pintura e gravura (1) e sistemas térmicos (1).

O cargo exige graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado, e tem remuneração de R$ 10.481,64. As inscrições no concurso público podem ser realizadas pelo site www.ceps.ufpa.br e estão abertas até o dia 13 de janeiro de 2025. O concurso terá prova escrita, com leitura coletiva, prova didática, memorial e prova de títulos.

Unifesspa

Há ainda a previsão de um concurso público que pode ser realizado em breve: o da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). A instituição já definiu a banca organizadora, que será a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), faltando agora apenas a publicação do edital. A Universidade ainda não divulgou os cargos e o número de vagas, mas adianta que serão oferecidas vagas para a carreira de técnico-administrativo, para candidatos de níveis médio e superior.

Concursos para professores

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

Vagas: 27

Cargo: Professor da carreira do magistério superior

Salários: De R$ 3.924,53 a R$ 10.481,64, mais benefícios

Inscrições: De 20/12 a 2/2, pelo site www.ufopa.edu.br/concursos

Taxa: R$ 180

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Vagas: 2

Cargo: Professor da carreira do magistério superior na classe adjunto

Salários: R$ 10.481,64

Inscrições: Até 13/1, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: Não informado