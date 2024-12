Com vagas em Belém, Embrapa abre concurso com salários de até R$ 12 mil; confira

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) de hoje, o edital do concurso público previsto para 2025. O certame oferecerá 1.027 vagas em quatro funções: assistente, técnico, analista e pesquisador, com salários variando de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO AQUI

Entre essas vagas, 30 estão destinadas à unidade de Belém (PA), distribuídas entre ampla concorrência, cotas para pessoas com deficiência (PcD) e para candidatos autodeclarados pretos e pardos (PPP).

As inscrições estarão abertas de 16 de dezembro de 2024 a 7 de janeiro de 2025, e as provas ocorrerão em 23 de março de 2025, nas capitais e em cidades onde a Embrapa possui unidades.

Os cargos oferecidos no concurso público da Embrapa 2024 estão distribuídos em quatro funções principais, com diferentes áreas de atuação e subáreas específicas:

Pesquisador (319 vagas)

Voltado para atividades de pesquisa e desenvolvimento em diversas áreas, como ciências agrárias, biológicas, exatas e ambientais, com salário de R$ 12.814,61.

Analista (404 vagas)

Focado em suporte administrativo, técnico e especializado, com áreas como gestão, tecnologia da informação, comunicação, jurídico, entre outras, com salário de R$ 10.921,33.

Técnico (242 vagas)

Responsável pelo apoio técnico em atividades laboratoriais, experimentais e operacionais, nas áreas de ciência e tecnologia agropecuária com salário de R$ 5.556,81.

Assistente (62 vagas)

Destinado ao suporte administrativo e operacional em áreas gerais e específicas, com salário de 2.186,19.

Os aprovados recebem, além do salário-base por 40 horas semanais, benefícios que incluem assistência médica, seguro de vida, transporte, seguridade social, auxílio-alimentação/refeição, auxílio pré-escolar, apoio para filhos com deficiência mental, além de adicionais por tempo de serviço e titularidade.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)