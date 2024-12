A EMBRAPA lança edital para 1027 vagas e com remuneração atraente

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) anunciou a abertura do concurso público para o preenchimento de 1.027 vagas em diversas carreiras. As oportunidades são distribuídas entre os cargos de Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico, com escolaridade de nível superior, médio e fundamental.

As inscrições estarão abertas de 16/12/2024 a 07/01/2025, exclusivamente pelo site da banca CEBRASPE, organizadora do certame.

As provas objetivas estão previstas para 23 de março de 2025. Para os cargos de Pesquisador e algumas especialidades de Analista, haverá também prova discursiva, defesa de memorial, apresentação de projeto de pesquisa e avaliação de títulos. Algumas funções de Técnico e Assistente contarão com prova prática.

As remunerações são muito atrativas, com iniciais de R$ 12.814,16 para Pesquisador; R$ 10.921,33 para Analista; R$ 5.556,81 para Técnico e R$ 2.186,19 para Assistente – Classe C, com nível fundamental incompleto. A maior remuneração chega a R$ 29.398,75 para Pesquisador Classe A. Além disso, a Embrapa oferece benefícios como assistência médica, seguro de vida em grupo e auxílio-alimentação.

As provas objetivas serão compostas por questões no modelo CERTO ou ERRADO, com aplicação do Método CESPE, onde uma assertiva marcada errada anula uma assertiva certa. O Método CESPE exige do candidato não apenas o conhecimento dos assuntos cobrados no edital, mas também ter estratégia na hora de marcar as questões que o candidato tem dúvida ou não sabe a resposta.

Quanto ao conteúdo programático, além de disciplinas básicas como Língua Portuguesa, que será cobrada em provas de todos os cargos, o edital cobrou muitas disciplinas de conhecimentos específicos de cada classe dos cargos ofertados.

Para mais informações e acesso ao edital completo, os candidatos devem consultar o site do CEBRAPE.

Se você quer ser um bancário concursado em março de 2025, o Banpará ainda está com inscrições abertas

O Banpará está com inscrições abertas até o dia 16/01/2025, com prova marcada para o dia 16/03/2025, sob a organização da Banca CETAP. Com prazo bastante confortável para estudar, este é um ótimo concurso para o candidato começar 2025 com uma aprovação. São poucas disciplinas que poderão ser cumpridas até o dia da prova.

Para auxiliar os concurseiros que vão fazer o concurso do Banpará, a coluna entrevistou o Professor Ádame Garcia que é bancário concursado do Banpará e ministra as disciplinas de Raciocínio Lógico e Matemática Financeira, matérias essenciais para a aprovação e para o cotidiano do banco. Ádame trouxe orientações importantes para melhorar seu desempenho nas disciplinas.

O professor apontou duas dicas essenciais:

1 - Dominar a matemática básica, saber a tabuada e fazer as contas sem calculadora ajudam muito na hora de resolver as questões.

2 - Treinar questões de provas anteriores é essencial.

