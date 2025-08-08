Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida e Caminhada da Guarda de Nazaré; veja como participar

Para unir fé, saúde e superação, a Guarda de Nazaré irá realizar a primeira edição do evento esportivo ‘Corrida e Caminhada da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré - GNSN 2025’. A Guarda Run será realizada no dia 21 de setembro, com horário de largada às 6h. A inscrições serão pagas, por meio do site oficial. Idosos têm 50% de desconto e pessoas com deficiência (PCDs) podem contar com isenção total. As vendas serão realizadas até 10 de setembro, ou até o preenchimento do limite de vagas.

No evento, corredores e caminhantes de todas as idades terão a oportunidade de participar. A largada será em frente à Basílica de Nazaré. Com percursos de 8 km para a corrida e 4 km para caminhada, a prova tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a inclusão social e proporcionar momentos de integração e bem-estar.

Segundo Carlos Renan, diretor de comunicação da Guarda de Nazaré, a ideia de montar a primeira corrida veio quando vários guardas se uniram para praticar o esporte, já em preparação para o Círio de Nazaré. “O cuidado com o espírito e o corpo se conectam, poder ter práticas saudáveis atreladas a fé trás um equilíbrio”, afirma.

“As nossas expectativas para o evento são as mais altas, a corrida é uma prática que está em alta e esperamos ter por volta de 1.000 participantes”, diz Carlos.

Todos os participantes que completarem a prova dentro do tempo limite irão receber uma medalha de participação. Os cinco primeiros colocados, tanto do público masculino quanto feminino, irão receber um troféu. É preciso que o atleta compareça ao pódio no momento da premiação, que será sem divisão de categorias.

Confira os valores das inscrições

Valores

1º lote: R$ 79,00 + taxa

2º lote: R$ 89,00 + taxa

3º lote: R$ 99,00 + taxa

Descontos e Isenções

Idosos (60+ anos): 50% de desconto

Pessoas com deficiência (PCDs): Isenção total

Mais informações estão disponíveis na página de inscrições.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades