Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida e Caminhada da Guarda de Nazaré; veja como participar

A Guarda Run será realizada no dia 21 de setembro, com saída e chegada na Basílica Santuário de Nazaré

Ayla Ferreira*

Para unir fé, saúde e superação, a Guarda de Nazaré irá realizar a primeira edição do evento esportivo ‘Corrida e Caminhada da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré - GNSN 2025’. A Guarda Run será realizada no dia 21 de setembro, com horário de largada às 6h. A inscrições serão pagas, por meio do site oficial. Idosos têm 50% de desconto e pessoas com deficiência (PCDs) podem contar com isenção total. As vendas serão realizadas até 10 de setembro, ou até o preenchimento do limite de vagas.

VEJA MAIS

image Qual o santo do dia de hoje, 8 de agosto? Veja a oração de São Domingos de Gusmão
São Domingos de Gusmão, padroeiro dos astrônomos e fundador da Ordem dos Pregadores, é celebrado no dia 8/8 pela Igreja Católica

image Prêmio Dom Vicente Zico destaca comunicação e meio ambiente na 7ª edição
Com foco na COP 30, premiação católica inclui nova categoria sobre sustentabilidade e homenageia comunicadores da fé

No evento, corredores e caminhantes de todas as idades terão a oportunidade de participar.  A largada será em frente à Basílica de Nazaré. Com percursos de 8 km para a corrida e 4 km para caminhada, a prova tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a inclusão social e proporcionar momentos de integração e bem-estar.

Segundo Carlos Renan, diretor de comunicação da Guarda de Nazaré, a ideia de montar a primeira corrida veio quando vários guardas se uniram para praticar o esporte, já em preparação para o Círio de Nazaré. “O cuidado com o espírito e o corpo se conectam, poder ter práticas saudáveis atreladas a fé trás um equilíbrio”, afirma.

“As nossas expectativas para o evento são as mais altas, a corrida é uma prática que está em alta e esperamos ter por volta de 1.000 participantes”, diz Carlos.

Todos os participantes que completarem a prova dentro do tempo limite irão receber uma medalha de participação. Os cinco primeiros colocados, tanto do público masculino quanto feminino, irão receber um troféu. É preciso que o atleta compareça ao pódio no momento da premiação, que será sem divisão de categorias.

Confira os valores das inscrições

Valores

1º lote: R$ 79,00 + taxa
2º lote: R$ 89,00 + taxa
3º lote: R$ 99,00 + taxa

Descontos e Isenções

Idosos (60+ anos): 50% de desconto
Pessoas com deficiência (PCDs): Isenção total

Mais informações estão disponíveis na página de inscrições.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

guarda de nazaré

corrida e caminhada da guarda de nazaré
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

BELÉM 

Prefeitura retira 14,6 toneladas de fios irregulares de postes em Belém

Operação Rede Segura promove segurança e melhora visual urbano na capital paraense

06.08.25 18h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Museu do Círio em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Museu do Círio, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

06.08.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

BELÉM

Mobilidade urbana: Belém passa a contar com patinetes elétricos públicos; veja como e onde usar

O projeto-piloto contará, de forma gradual, com 600 patinetes elétricos em Belém. A novidade começa a valer neste domingo (3/8)

02.08.25 12h50

BELÉM

Belém estreia patinetes elétricos e se torna a primeira capital do Norte com o serviço

Segundo a prefeitura, o objetivo é ampliar as opções de deslocamento e reduzir a dependência dos carros

03.08.25 19h18

LUTO

Morre pastor Firmino Gouveia, líder histórico da Assembleia de Deus em Belém

Considerado um dos nomes mais importantes da história da Assembleia de Deus em Belém, Firmino foi o sétimo líder da igreja-mãe e atuou como missionário e pastor

05.08.25 20h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda