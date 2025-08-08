Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 8 de agosto? Veja a oração de São Domingos de Gusmão

São Domingos de Gusmão, padroeiro dos astrônomos e fundador da Ordem dos Pregadores, é celebrado no dia 8/8 pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

São Domingos de Gusmão (Reprodução)

No dia 8 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Domingos de Gusmão, um dos grandes santos da Idade Média, fundador da Ordem dos Pregadores, conhecidos como dominicanos. Sua vida foi marcada pela pregação do Evangelho, combate às heresias e compromisso com a verdade cristã. Ele é lembrado como padroeiro dos astrônomos e de várias comunidades católicas ao redor do mundo.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

image Conheça São Drogo, considerado padroeiro do café e das pessoas feias
Entenda a relação de São Drogo com a vida espiritual, a produção de café e as pessoas que sofrem preconceito devido à aparência

image Oração para pedir bênçãos a Santo Osvaldo da Nortúmbria
Confira uma prece para fazer no dia do santo

Quem é o santo do dia de hoje, 8 de agosto?

O santo celebrado hoje, São Domingos de Gusmão, é conhecido principalmente por fundar a Ordem dos Dominicanos, uma das ordens religiosas mais importantes da história da Igreja. Ele é padroeiro dos astrônomos, além de ser venerado como protetor de diversas cidades, como Bolonha (Itália) e algumas comunidades brasileiras.

Sua festa litúrgica é comemorada em 8 de agosto, data próxima ao seu falecimento, ocorrido em 1221.

Qual a oração de São Domingos de Gusmão?

“Ó glorioso São Domingos,
que fostes um pregador incansável do Evangelho
e combatestes com zelo as heresias,
intercedei por nós para que, como vós,
sejamos firmes na fé, caridosos nas obras
e fiéis ao chamado de Deus.
Ajudai-nos a anunciar com coragem a verdade,
e a viver com alegria o Evangelho de Cristo.
São Domingos, rogai por nós. Amém.”

Quem foi São Domingos de Gusmão?

São Domingos de Gusmão nasceu em Caleruega, na Espanha, em 1170, em uma família nobre e profundamente católica. Desde jovem, demonstrava grande inteligência e dedicação aos estudos. Foi ordenado sacerdote aos 24 anos e, após missões diplomáticas a serviço da Igreja, dedicou-se ao combate das heresias, especialmente dos albigenses, no sul da França.

Em 1215, fundou a Ordem dos Pregadores, aprovada oficialmente pelo Papa Honório III dois anos depois. Os dominicanos eram conhecidos por sua vida austera, estudo profundo da fé e pregação itinerante. São Domingos faleceu em 6 de agosto de 1221, em Bolonha, na Itália. Foi canonizado apenas 13 anos depois, pelo Papa Gregório IX, que o conheceu pessoalmente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

religiosidade

santo do dia
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda