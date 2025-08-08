Qual o santo do dia de hoje, 8 de agosto? Veja a oração de São Domingos de Gusmão

No dia 8 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Domingos de Gusmão, um dos grandes santos da Idade Média, fundador da Ordem dos Pregadores, conhecidos como dominicanos. Sua vida foi marcada pela pregação do Evangelho, combate às heresias e compromisso com a verdade cristã. Ele é lembrado como padroeiro dos astrônomos e de várias comunidades católicas ao redor do mundo.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 8 de agosto?

O santo celebrado hoje, São Domingos de Gusmão, é conhecido principalmente por fundar a Ordem dos Dominicanos, uma das ordens religiosas mais importantes da história da Igreja. Ele é padroeiro dos astrônomos, além de ser venerado como protetor de diversas cidades, como Bolonha (Itália) e algumas comunidades brasileiras.

Sua festa litúrgica é comemorada em 8 de agosto, data próxima ao seu falecimento, ocorrido em 1221.

Qual a oração de São Domingos de Gusmão?

“Ó glorioso São Domingos,

que fostes um pregador incansável do Evangelho

e combatestes com zelo as heresias,

intercedei por nós para que, como vós,

sejamos firmes na fé, caridosos nas obras

e fiéis ao chamado de Deus.

Ajudai-nos a anunciar com coragem a verdade,

e a viver com alegria o Evangelho de Cristo.

São Domingos, rogai por nós. Amém.”

Quem foi São Domingos de Gusmão?

São Domingos de Gusmão nasceu em Caleruega, na Espanha, em 1170, em uma família nobre e profundamente católica. Desde jovem, demonstrava grande inteligência e dedicação aos estudos. Foi ordenado sacerdote aos 24 anos e, após missões diplomáticas a serviço da Igreja, dedicou-se ao combate das heresias, especialmente dos albigenses, no sul da França.

Em 1215, fundou a Ordem dos Pregadores, aprovada oficialmente pelo Papa Honório III dois anos depois. Os dominicanos eram conhecidos por sua vida austera, estudo profundo da fé e pregação itinerante. São Domingos faleceu em 6 de agosto de 1221, em Bolonha, na Itália. Foi canonizado apenas 13 anos depois, pelo Papa Gregório IX, que o conheceu pessoalmente.