Estado homenageia 142 anos do Corpo de Bombeiros com entrega de viaturas e condecorações

Ao lado da vice-governadora Hanna Ghassan, o governador Helder Barbalho participou, nesta terça-feira (26), das comemorações pelos 142 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. O evento foi realizado no Comando Geral da instituição, em Belém. Na oportunidade, o governador entregou 15 novas viaturas, cuja aquisição resultam de um investimento histórico de R$ 30,7 milhões.

Ao todo, foram entregues 14 viaturas especializadas no combate a incêndios e outro veículo específico para resgate e salvamento, todos eles equipados. Durante a solenidade, também foram homenageadas 70 personalidades, civis e militares, pelos serviços prestados à instituição e à sociedade.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará do completa 142 anos e nesta data homenageia aqueles que colaboram com esta fantástica instituição, mas também momento que o Governo do Estado apresenta novos investimentos. E este é sem dúvida o maior já feito na história dos 142 anos da corporação”, afirmou o governador Helder Barbalho.

“São mais de R$ 30 milhões investidos na aquisição de veículos de combate a incêndio. Cada carro desses tem capacidade para transportar cinco mil litros de água. Isso permite mais agilidade no atendimento, na pronta resposta que o Corpo de Bombeiros deve dar para salvar vidas, combater incêndios, combater crimes ambientais e, claro, proteger a nossa população. Dessa forma também contribuímos para que as unidades do CBM no interior e também na região metropolitana possam contar com maior infraestrutura”, completou Helder.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, coronel Jayme de Aviz Benjó, comemorou a data e destacou a importância do investimento recebido. “Hoje é uma data especial para o Corpo de Bombeiros, nos seus 142 anos de atuação salvando vidas, mas, acima de tudo, marca uma entrega gigantesca concedida ao Corpo de Bombeiros, de viaturas nos modelos mais modernos que existem no mundo”, disse.

“São 15 viaturas com equipamentos modernos, permitindo ao Corpo de Bombeiros atuar e fazer o enfrentamento aos incêndios, servindo melhor a população. Também hoje, várias autoridades civis e militares recebem as honrarias da corporação pelo trabalho de parceria e colaboração com o Corpo de Bombeiros no exercício da sua atividade constitucional”, completou.

A cerimônia contou com a participação da banda de música do CBMPA, declarada oficialmente como bem de natureza imaterial e integrante do patrimônio cultural paraense.