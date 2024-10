Estação Cidadania de São Brás inicia atendimento ao público

A nova Estação Cidadania implantada no bairro de São Brás, em Belém, iniciou o atendimento ao público oficialmente nesta terça-feira (15/10). O espaço fica no novo Memorial Magalhães Barata, conhecido como "Chapéu do Barata", em São Brás, que foi requalificado e entregue à população no início de outubro. Somente hoje, já foram realizados cerca de 70 atendimentos.

A revitalização do espaço não apenas preserva seu legado histórico e cultural, mas, o transforma em um ponto estratégico de atendimento ao público da capital paraense. A instalação da Estação Cidadania no Memorial Magalhães Barata centraliza os atendimentos em um só lugar, permitindo que a população da Região Metropolitana de Belém consiga o acesso a diferentes serviços no mesmo local.

"Pensar em um lugar que centraliza diversos órgãos e possibilita que a população resolva pendências de maneira rápida e confortável é essencial, por isso o Governo do Pará instalou mais uma unidade da Estação Cidadania em Belém, totalizando seis unidades na Região Metropolitana e mais cinco no interior do estado. Hoje, iniciamos os atendimentos presenciais, mas os agendamentos já estavam sendo feitos desde o dia 7 de outubro", explica Regina Rocha, secretária adjunta de Modernização e Gestão Administrativa da Seplad.

"Hoje eu vim dar entrada na minha primeira habilitação, nas categorias A e B, aí vim fazer a validação dos documentos necessários. Eu achei bem legal o espaço, sem falar que o atendimento é bem rápido", explicou a autônoma Cassiane Gemaque.

A unidade de São Brás reúne diversos órgãos estaduais, como a Polícia Civil, Detran, Seaster, Iasep e Defensoria Pública.

Fábio Souza, morador do bairro da Terra Firme, avaliou o atendimento na Estação Cidadania. “Esse prédio ficou abandonado por muito tempo, e agora foi usado para receber uma Estação Cidadania. Eu me surpreendi muito com o resultado e os serviços oferecidos aqui. Hoje eu vim tirar o RG da minha filha, foi bem rápido e eficiente. Além disso, ouvi outras pessoas elogiando bastante também. O Governo do Pará está de parabéns por essa iniciativa”, disse.

Na unidade de São Brás é possível realizar emissão da carteira de identidade; primeiro emplacamento, mudança de categoria, transferência de propriedade, emissão de documento CRV/ CRLV/ Digital; seguro desemprego, cadastro de emprego e encaminhamento para o Mercado de Trabalho, Consulta de processos, orientação jurídica, entre outros serviços.

O local ainda conta com terminais de autoatendimento do Detran, Banpará e Cartório de Protestos, com consulta gratuita de pessoa física e pessoa jurídica para identificar se há negativação.

A Estação Cidadania de São Brás foi entregue no dia 5 de outubro, e desde o dia 7 os agendamentos para o local já começaram a ser realizados. Este é mais um projeto que faz parte do rol de obras preparatórias do Governo do Estado para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP 30), que acontece em novembro de 2025, na capital paraense, Belém.

O espaço de dois andares inclui sala de atendimento, recepção, banheiros e espaços administrativos. Ao todo, foram 493,39 m² de área útil requalificada.

A escolha do Memorial como sede da nova unidade da Estação Cidadania reflete o compromisso do Estado em valorizar o passado, ao mesmo tempo em que oferece conforto e acessibilidade para a população.

Serviço:

A Estação Cidadania de São Brás funciona de segunda a sexta, no horário de 8h às 15h.