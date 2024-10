Governo inaugura neste sábado (5) Estação Cidadania que irá funcionar no 'Chapéu do Barata'

O Governo do Pará inaugura neste sábado (05) uma Estação Cidadania que irá funcionar no Memorial Magalhães Barata, popularmente conhecido como ‘Chapéu do Barata’, no bairro de São Brás. O memorial, assim como a Praça da Leitura, foi totalmente reconstruído pelo valor de R$ 3,5 milhões, segundo o Executivo estadual. Com mais essa estação, Belém passa a ter seis estações cidadanias. Além dessas, a Seplad, secretaria responsável pela administração das estações, mantém outras cinco unidades no interior do Estado.

O monumento, que foi construído em 1988 para comemorar o centenário de nascimento do ex-governador do Pará, Magalhães Barata, esteve durante muitos anos relacionado ao abandono patrimonial e agora irá oferecer serviços de emissão da carteira de identidade, atendimentos do Detran, como primeiro emplacamento, mudança de categoria, transferência de propriedade, emissão de documento CRV/ CRLV/ Digital e parcelamento das Taxas do órgão; também contará com a presença da Seaster, com seguro desemprego, cadastro de emprego e encaminhamento para o Mercado de Trabalho; o Iasep, com Inclusão de segurados titulares e dependentes, informações sobre o Plano e Rede Credenciada e Liberação de Procedimentos em Saúde.

No novo prédio público está disponível também, um totem do Cartório de Protestos, com consulta gratuita de pessoa física e pessoa jurídica para identificar se está negativado, e o terminal de autoatendimento do Banpará. A estrutura toda conta com dois pavimentos, incluindo salas de atendimento, recepção, banheiros e espaços administrativos. Ao todo, foram 493,39 m² de área útil reconstruídas. As obras de requalificação do Memorial Magalhães Barata também incluíram a reconstrução da Praça da Leitura, em uma área de 7.122 m², onde está localizado o monumento do “Chapéu do Barata”.

Espaço terá vários serviços (Ascom Seplad)

“Estamos inaugurando a 11° unidade da Estação Cidadania no Pará, um espaço essencial para todos os moradores da Região Metropolitana. A obra reafirma o compromisso do Governo do Estado em facilitar o acesso aos serviços públicos, contribuindo para a cidadania e a qualidade de vida dos paraenses. Ao integrar história e modernidade, o espaço vai oferecer à população um leque de serviços de diversos órgãos estaduais em um só lugar, proporcionando maior acessibilidade e conforto”, explicou Renata Mirella Coelho, secretária de Estado de Planejamento e Administração.

Para a secretária de cultura do Estado do Pará, Ursula Vidal, a devolução à população de Belém e do Pará do Memorial do Barata é a realização de um sonho da população.

“É a realização de um sonho da população dessa cidade, porque eram mais de vinte anos de um equipamento público que era o retrato do abandono, e hoje a gente devolve a população com a área do entorno totalmente requalificada, um espaço seguro numa área da cidade com um grande trânsito de pessoas, é também um cartão de visitas importante para a entrada de Belém, para os visitantes, é mais uma obra que o governo do estado com a entrega de equipamentos públicos que qualifiquem a paisagem urbana, os serviços oferecidos pela população, mas, sobretudo, valorizem a memória e o patrimônio histórico da cidade", disse.

O novo equipamento público terá ainda um espaço de memória. O monumento, construído em comemoração ao centenário do ex-governador, simboliza o capacete que Magalhães Barata usou em mais de 20 anos de governo, de 1930 a 1956.