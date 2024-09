Novo Mercado de São Brás terá mais de 300 negócios e aliará alta gastronomia com o popular

A Prefeitura de Belém apresentou, na tarde desta segunda-feira (16), o andamento da restauração do Mercado de São Brás que, após 14 meses de obras, tem previsão de entrega para novembro deste ano. O projeto prevê a criação de um espaço que aliará alta gastronomia e opções populares, contemplando tanto os 193 antigos feirantes permissionários quanto novos negócios, totalizando 330 estabelecimentos, segundo estima a gestão municipal.

O diretor da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), José Akel Fares Filho, afirmou que o objetivo é transformar o tradicional mercado, inaugurado em 1911, em um local inclusivo para todos os públicos, desde a tradicional feira popular até restaurantes de médio e grande porte. “Queremos que o espaço ofereça alternativas que atendam a diferentes perfis de consumidores, harmonizando a convivência entre antigos permissionários e novos negócios”, explicou.

A apresentação do andamento da obra, assinada pelo arquiteto Aurélio Meira, foi considerada pela prefeitura de Belém um “spoiler” das transformações que o espaço trará para a cidade. O novo espaço terá um restaurante panorâmico, um terraço, mezaninos, elevadores, escadas rolantes, um estacionamento construído no subsolo para mais de 200 veículos e um centro de convenções, que será aberto para visitação pública na tarde de hoje. “Vamos abrir só por uma tarde para mostrarmos ao cidadão como está ficando lindo”, disse José Akel.

Espaço para novos estabelecimentos terá três pisos, ar-condicionado, escadas rolantes e terraço (Wagner Santana/O Liberal)

Os feirantes permissionários, muitos com décadas de trabalho no local, foram remanejados para uma nova área anexada ao antigo espaço onde ficavam anterioramente, agora divididos por categorias de negócios, com seções específicas para hortifruti, lanches, importados eletrônicos, e carnes e peixes. No espaço onde anteriormente estavam espalhados, haverá agora três pisos, com áreas destinadas a restaurantes maiores e outros negócios. Com ar mais requintado, esse espaço terá ar condicionado e escadas rolantes. Os novos permissionários pagarão valores superiores aos dos feirantes tradicionais.

Rosana Martins, feirante há mais de 30 anos e integrante da Comissão de Fiscalização de Obras e Serviços (Cofis), comemorou as melhorias. “Estamos muito satisfeitos com o novo espaço, hoje eu estou aqui com uma alegria grande no peito. Finalmente teremos uma estrutura digna para atender os antigos e os novos clientes”, declarou.

O engenheiro responsável pela obra, Leonardo Santos, reforçou o compromisso da equipe em finalizar o projeto no prazo. “Temos trabalhado intensamente para garantir que o mercado seja entregue com tudo o que foi prometido, hoje estamos com cerca de 80% das obras concluídas, temos alguns desafios, como o piso, que deve respeitar as características do original e dá um pouco mais de trabalho, mas tirando isso, tudo está dentro do planejado”, afirmou.

Além do centro de convenções, a área externa será preparada para receber grandes eventos, como o Batuque de São Brás e a Batalha de MCs, atividades que mantiveram o espaço vivo mesmo em tempos de abandono.

Restaurações e memória afetiva

Inaugurado em 1911, o Mercado de São Brás e seu famoso teto quadriculado é um símbolo histórico e cultural de Belém, carregando memórias afetivas de várias gerações.

Antes de sua atual restauração, o local passou por duas intervenções: uma em 1999, durante a segunda gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, e outra em 2013, na administração de Duciomar Costa. Desde então, o mercado ficou conhecido pelo estado de deterioração em que se encontrava, chegando a ser destaque na imprensa nacional pela sua situação de abandono.

Para garantir a segurança, a Prefeitura anunciou que uma empresa terceirizada será contratada para atuar 24 horas no local, uma vez que a Guarda Municipal de Belém não possui efetivo suficiente para assumir a tarefa.

A entrega final do novo Mercado de São Brás, prevista para novembro, será acompanhada de um processo de chamamento público para novos permissionários, que deverão se candidatar através do site da Codem na próxima semana, informou o diretor do órgão.