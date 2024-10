Estação Cidadania do 'Chapéu do Barata' é inaugurada; veja fotos

A Estação Cidadania que vai funcionar no Memorial Magalhães Barata, o "Chapéu do Barata", no bairro de São Brás, foi inaugurada neste sábado (05/10) e contou com a presença de autoridades, como o Governador Helder Barbalho e sua vice, Hana Ghassan.

Considerando essa nova estação, a capital paraense passa a ter seis estações cidadanias. Além dessas, a Seplad, secretaria responsável pela administração das estações, mantém outras cinco unidades no interior do Estado. Veja fotos da inauguração.

Estação Cidadania Marco Santos / Agência Pará Marco Santos / Agência Pará Marco Santos / Agência Pará Marco Santos / Agência Pará Marco Santos / Agência Pará Marco Santos / Agência Pará Marco Santos / Agência Pará