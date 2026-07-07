Escoramento de prédio histórico tem início após desabamento no comércio de Belém

Os trabalhos de escoramento do prédio histórico que sofreu um desabamento parcial no Centro Histórico de Belém começaram nesta terça-feira (7). A intervenção tem o objetivo estabilizar a estrutura remanescente da fachada e reduzir os riscos de novos desabamentos. A estrutura desmoronou na manhã de segunda-feira (6), na rua 13 de Maio, no bairro da Campina.

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Segundo as informações divulgadas pela Prefeitura de Belém, o serviço está sendo executado por uma empresa contratada pelo proprietário do imóvel. Durante a realização da obra, a área permanecerá interditada por tempo indeterminado para garantir a segurança de pedestres, comerciantes e trabalhadores que circulam pela região.

escoreamento-desabamento-comercio Foto: Loenardo Araújo / Divulgação Foto: Loenardo Araújo / Divulgação Foto: Loenardo Araújo / Divulgação Foto: Loenardo Araújo / Divulgação

A Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) segue prestando apoio às ações coordenadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo Corpo de Bombeiros Militar. As equipes atuam no isolamento do perímetro e na organização do trânsito nas vias afetadas.

Desabamento

Parte da fachada de um casarão localizado na rua 13 de Maio, entre as travessas Padre Eutíquio e 7 de Setembro, no bairro da Campina, desabou na manhã de segunda-feira (6). Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos.

Logo após a ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil estiveram no local para atender a ocorrência, isolar a área e iniciar as primeiras avaliações sobre as condições estruturais do imóvel.

Como medida preventiva, o acesso ao entorno do prédio foi bloqueado e estabelecimentos comerciais situados no perímetro interditado permaneceram fechados. A liberação da área depende da conclusão das avaliações técnicas e da adoção das medidas necessárias para garantir a estabilidade da edificação e a segurança da população.

Uma análise preliminar realizada por um arquiteto da Secretaria Municipal de Cultura apontou que a combinação entre a falta de manutenção preventiva e a sobrecarga de mercadorias armazenadas nos pavimentos superiores pode ter contribuído para o desabamento. As causas, no entanto, ainda serão confirmadas por laudos técnicos elaborados pelos órgãos competentes.

Órgãos se manifestam

Durante a manhã dessa terça-feira (7), o Iphan também se manifestou em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal. O órgão ressaltou que “o imóvel não é tombado individualmente em nível federal, mas está integrado ao Conjunto Arquitetônico e Paisagístico dos Bairros da Cidade Velha e Campina, protegido por ser patrimônio cultural brasileiro”. Segundo informações repassadas, houve pintura no local em 2022, sob autorização, além de vistoria realizada em março de 2026 — sem identificação de sinais de rachaduras ou colapso na fachada.

“Conforme o Decreto-Lei nº 25/1937, a responsabilidade pela conservação e manutenção dos bens tombados é dos respectivos proprietários. Diante do ocorrido, foi instaurado procedimento de fiscalização nos termos da Portaria nº 187/2010, com a devida instrução para aplicação de auto de infração”, afirmou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

O Corpo de Bombeiros Militar reforçou, em nota enviada à reportagem, que “segue atuando no local com apoio aos trabalhos de escoramento estrutural e mantêm o isolamento da área para garantir a segurança da população”. Além disso, destacou que “novas avaliações técnicas serão realizadas após a conclusão do escoramento para definir as próximas medidas.”