Empresa fará escoramento de casarão que desabou no centro de Belém; entenda

Os trabalhos de escoramento do prédio histórico que teve parte da estrutura desabada na manhã desta segunda-feira (6), na rua 13 de Maio, entre as travessas Padre Eutíquio e 7 de Setembro, no bairro da Campina, em Belém, devem começar nesta terça-feira (7).

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o serviço será realizado por uma empresa contratada pelo proprietário do imóvel e tem como objetivo estabilizar a estrutura, reduzindo os riscos de novos desabamentos e permitindo que o local seja avaliado com segurança.

Por causa da operação, o perímetro onde ocorreu o desabamento permanecerá interditado ao longo desta terça-feira. Com isso, as lojas e demais estabelecimentos comerciais localizados dentro da área isolada continuarão fechados até que os órgãos competentes autorizem a retomada das atividades.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Vitor Magalhães, o escoramento é uma etapa essencial para garantir a segurança de quem circula pela região. "A empresa vai entrar para fazer o escoramento de todo o prédio, para que a gente possa garantir a segurança de todos que frequentam essa região", afirmou.

Após a conclusão do serviço, a estrutura passará por uma nova avaliação técnica. Somente depois dessa análise será definida a liberação da área para pedestres e o retorno do funcionamento dos estabelecimentos comerciais.