O Liberal chevron right Belém chevron right

Escolas de samba de Belém realizam segundo dia de ensaios gerais antes do desfile

Matinha, Boêmios da Vila Famosa, Quem São Eles e Deixa Falar realizam o ensaio técnico na Aldeia Cabana Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira

Eduardo Rocha e Vito Gemaque
fonte

Baianas da Escola da Matinha ensaiam os passos para o desfile neste final de semana na Aldeia Amazônia, na Pedreira. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Quatro escolas de samba do Grupo Especial de Belém farão os últimos ajustes nos ensaios técnicos na noite desta quarta-feira (25), na Aldeia Cabana Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira. Entram na avenida do samba, no segundo dia de ensaios para afinar o enredo e os brincantes, as escolas Matinha, Boêmios da Vila Famosa, Quem São Eles e Deixa Falar.

A expectativa para o desfile é grande entre os brincantes. O momento do ensaio é a última oportunidade para as escolas entrarem para disputar o título do Carnaval de Belém 2026. O diretor de Carnaval do Quem São Eles, Jamil Mousinho, destacou que a escola está preparada para celebrar os 80 anos do Quenzão.

Segundo ele, a escola está se preparando de uma forma muito elegante e bonita para celebrar as oito décadas de história. O enredo será 'Pelos caminhos das águas, a Odisseia escrita por transportadores que cruzam rios e mares'.

"Essa viagem começará com a população fenícia, que foi exímia na arte de navegar, e a partir daí será uma odisseia, uma aventura. Vamos falar das grandes navegações, dos rios da Amazônia e quando a gente chegar aqui na Amazônia vamos dar ênfase ao trabalho feito pelos práticos, pela praticagem, que contribui de forma singular para o desenvolvimento da economia na nossa região e do próprio país", destacou.

Mousinho ressaltou a importância do ensaio técnico para todas as escolas. "O ensaio técnico é os últimos ajustes que a escola faz para o grande dia que é o desfile. Ou seja, é o ensaio de todos os setores da escola, o tempo de deslocamento da escola na avenida, a afinação de baterias, intérpretes, ou seja, é o último passo. A partir de hoje, as escolas se recolhem para suas sedes para dar os retoques finais nas alegorias, instrumentos e fantasias para que na sexta e no sábado estejam prontas para desfilar", explicou.

O membro da comissão de Carnaval da Escola da Matinha, Victor de Paula, prometeu trazer muita emoção para a avenida com o enredo "IA - É na Matinha que a padilha vai girar". Neste ano, a escola trará 1.400 brincantes.

"O ensaio técnico é para saber se o coletivo está pronto para o jogo. A gente vem se preparando há oito meses e aqui é só alinhar algumas coisas, uns ajustes de piso, de som, porque a equipe de carro-som tem que passar o som correto para que no sábado esteja tudo alinhado para a gente fazer um belo desfile", assegura.

Victor elogiou a distribuição gratuita de ingressos para a população. "O Carnaval é do povo, não pode gourmetizar o Carnaval ou elitizar, e sim deve devolvê-lo para o povo", complementou.

A dona de casa Lourdes Soeiro Lima, 56 anos, já sai há quatro anos na Escola da Matinha. Neste ano, estará na ala das baianas. "Eu sou apaixonada pelas baianas e adoro a Matinha. Espero tudo de bom para a nossa escola", disse. "Vale a pena participar, é a alegria da escola", acrescentou.

Mudanças na data da apuração

A apuração do resultado do desfile das Escolas de Samba de Belém, que estava agendada para o domingo (01), foi remarcada para terça-feira (03), em horário que ainda será confirmado pela Liga das Escolas de Samba Associadas de Belém (ESA). A mudança foi decidida devido à realização do clássico entre Remo e Paysandu no próximo domingo.

 

CARNAVAL 2026

Carnaval de Belém

Escolas de Samba de Belém

ensaio técnico
Belém
