Escolas de samba de Belém realizam segundo dia de ensaios gerais antes do desfile

Quatro escolas de samba do Grupo Especial de Belém farão os últimos ajustes nos ensaios técnicos na noite desta quarta-feira (25), na Aldeia Cabana Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira. Entram na avenida do samba, no segundo dia de ensaios para afinar o enredo e os brincantes, as escolas Matinha, Boêmios da Vila Famosa, Quem São Eles e Deixa Falar.

A expectativa para o desfile é grande entre os brincantes. O momento do ensaio é a última oportunidade para as escolas entrarem para disputar o título do Carnaval de Belém 2026. O diretor de Carnaval do Quem São Eles, Jamil Mousinho, destacou que a escola está preparada para celebrar os 80 anos do Quenzão.

Segundo ele, a escola está se preparando de uma forma muito elegante e bonita para celebrar as oito décadas de história. O enredo será 'Pelos caminhos das águas, a Odisseia escrita por transportadores que cruzam rios e mares'.

"Essa viagem começará com a população fenícia, que foi exímia na arte de navegar, e a partir daí será uma odisseia, uma aventura. Vamos falar das grandes navegações, dos rios da Amazônia e quando a gente chegar aqui na Amazônia vamos dar ênfase ao trabalho feito pelos práticos, pela praticagem, que contribui de forma singular para o desenvolvimento da economia na nossa região e do próprio país", destacou.

Mousinho ressaltou a importância do ensaio técnico para todas as escolas. "O ensaio técnico é os últimos ajustes que a escola faz para o grande dia que é o desfile. Ou seja, é o ensaio de todos os setores da escola, o tempo de deslocamento da escola na avenida, a afinação de baterias, intérpretes, ou seja, é o último passo. A partir de hoje, as escolas se recolhem para suas sedes para dar os retoques finais nas alegorias, instrumentos e fantasias para que na sexta e no sábado estejam prontas para desfilar", explicou.

VEJA MAIS

O membro da comissão de Carnaval da Escola da Matinha, Victor de Paula, prometeu trazer muita emoção para a avenida com o enredo "IA - É na Matinha que a padilha vai girar". Neste ano, a escola trará 1.400 brincantes.

"O ensaio técnico é para saber se o coletivo está pronto para o jogo. A gente vem se preparando há oito meses e aqui é só alinhar algumas coisas, uns ajustes de piso, de som, porque a equipe de carro-som tem que passar o som correto para que no sábado esteja tudo alinhado para a gente fazer um belo desfile", assegura.

Victor elogiou a distribuição gratuita de ingressos para a população. "O Carnaval é do povo, não pode gourmetizar o Carnaval ou elitizar, e sim deve devolvê-lo para o povo", complementou.

A dona de casa Lourdes Soeiro Lima, 56 anos, já sai há quatro anos na Escola da Matinha. Neste ano, estará na ala das baianas. "Eu sou apaixonada pelas baianas e adoro a Matinha. Espero tudo de bom para a nossa escola", disse. "Vale a pena participar, é a alegria da escola", acrescentou.

Mudanças na data da apuração

A apuração do resultado do desfile das Escolas de Samba de Belém, que estava agendada para o domingo (01), foi remarcada para terça-feira (03), em horário que ainda será confirmado pela Liga das Escolas de Samba Associadas de Belém (ESA). A mudança foi decidida devido à realização do clássico entre Remo e Paysandu no próximo domingo.