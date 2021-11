Escolas de samba de Belém ainda vivem incerteza sobre o carnaval 2022

Diante da pandemia da covid-19, o carnaval belenense de 2022 ainda é incerto, de acordo com a Liga das Escolas de Samba de Belém (ESA) e a Liga Paraense das Agremiações Carnavalesca (Lipac). Para falar sobre o tema, amanhã (25), às 17h, no auditório da Aldeia Amazônica - David Miguel, no bairro da Pedreira, na capital, representantes das duas ligas realizam o "Debate sobre Regulamento, Diretrizes e o Futuro do Carnaval de Belém e Distritos".

VEJA MAIS

Segundo com o presidente da ESA, Paulo Roberto, conhecido popularmente como Chico, apesar das incertezas, a preparação para a folia continua. "Essa reunião está confirmada. A ESA representa o grupo especial e a Lipac representa o grupo de acesso e o terceiro grupo. Mas ainda não temos a definição. O que podemos dizer é que as escolas de samba já estão trabalhando para o Carnaval de 2022. Algumas com barracões a todo vapor. Outras começando agora, no fim do ano. Mas ainda tem essa indefinição", comentou.

Ao todo, nove escolas de samba do grupo especial vivem a expectativa para a festa. "A maioria já está adiantada com construção de fantasias e alegorias. Isso graças ao fomento da Prefeitura de Belém, que destinou uma quantia para realizarmos oficinas. Também fomos desencadeando o próximo Carnaval, mesmo sem saber o que vai acontecer", detalhou Chico.

"Cada escola de samba do grupo especial recebeu um valor significativo, em torno de 113 mil reais, para manter as atividades o ano todo. Fizemos oficinas, seminários e trouxemos a comunidade para dentro das sedes, onde funcionou oficinas de percussão, de corte e costura, seminário de gestão e outros cursos", concluiu o presidente da ESA.

Fomento

A pandemia impediu a realização do carnaval de 2021. Para amenizar as consequências do impacto causado na comunidade artística, a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), anunciou, no dia 8 de fevereiro, o edital "Carnaval o ano todo".



O edital buscou fomentar a produção carnavalesca ao longo de 2021, a partir de uma subvenção destinada às escolas de samba e blocos de carnaval, no valor total de R$ 2,2 milhões. Os valores variaram de acordo com cada grupo.

Em informativo divulgado no mês de agosto, a prefeitura disse que os recursos do edital foram utilizados pelas agremiações em oficinas de formação para a valorização da cultura popular e atividades pedagógicas, envolvendo crianças, jovens e as comunidades nos bairros onde as escolas de samba estão localizadas.

No total, ainda segundo o informativo da prefeitura, 34 escolas de samba foram contempladas no edital: nove escolas de samba do 1º grupo; sete escolas do 2º grupo; cinco escolas do 3º grupo e quatro escolas de samba do distrito de Icoaraci.

Também foram contempladas sete escolas de samba da ilha de Outeiro e duas escolas de samba da ilha de Mosqueiro. Ao todo, 4.220 pessoas foram atendidas entre os integrantes das escolas de samba e pessoas da comunidade, conforme detalhou o informativo municipal divulgado em agosto.

Com solicitação à Prefeitura de Belém, a reportagem tentou descobrir se já existe algum posicionamento sobre a realização ou não do carnaval 2022, bem como a festa de réveillon deste ano. O Grupo Liberal aguarda esse posicionamento.