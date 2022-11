Escola inova e lança primeiro torneio de Drones em Belém

Cada vez mais as instituições de ensino têm se aprimorado tecnologicamente e incentivado o conhecimento digital para crianças e adolescentes. Além de ajudar o aluno, desde pequeno, a estimular novas habilidades, a prática gera interesse também para um futuro profissional. Em Belém, por exemplo, uma escola do conjunto Benjamim Sodré, no Parque Verde incluiu o ensino de robótica na grade curricular e vai realizar, neste sábado (12), o 1º Torneio de Drones.

A programação faz parte da feira cultural do Colégio Moderno Pará. A atividade está programada para iniciar a partir das 8h. Cerca de 200 alunos, dos ensinos fundamental e médio, vão mostrar as habilidades geradas no ano letivo – dentro de sala de aula – e disputar quem vence na competição.

Ao longo da manhã, os alunos também vão participar de uma oficina, com apresentação pedagógica com o equipamento, ministrada pelo Presidente da Federação dos Controladores de Drones na Amazônia, doutor e pós doutorando Leonardo Santos. Na ocasião, o diretor de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET), Dr. Demethrius Lucena, será um dos convidados.

Outros profissionais também vão participar do evento. São eles, Felipe de Oliveira – 2º sargento da Comissão Regional de Obras, da 8ª Região Militar; Rogério Leony Dias - 3º sargento da Aeronáutica – Grupamento de Apoio de Belém e Leonardo Santos - 3º sargento do Corpo de Bombeiro do Pará.