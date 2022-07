Homem que jogou líquido fedido em ato de Lula é preso

Um dos homens responsáveis por operar o drone, que jogou um líquido malcheiroso em militantes que estavam em um evento com o ex-presidente Lula (PT) no dia 15 de junho, em Uberlândia (MG), foi preso no último sábado (2). Com informações do Uol.

A Justiça aceitou a prisão solicitada pelo Ministério Público do agropecuarista Rodrigo Luiz Parreira, de 38 anos, com a afirmação de que há indícios de que ele tenha adulterado documentos para tirar um registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e comprar armamento irregularmente.

Após o decorrer das investigações sobre o ataque com drone, que atingiu as pessoas que estavam no evento com o Lula e o pré-candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil, o MP encontrou indícios de falsificações.

Os autores do ataque aparecem em um vídeo anexado ao inquérito, que mostra o momento do ataque ao evento. Além de Pereira, Charles Wender Oliveira Souza e Daniel Rodrigues de Oliveira foram detidos em flagrante após o ato, mas foram liberados para responder em liberdade.

Pereira volta para a cadeia por conta da nova acusação. Ele já tem condenação por estelionato e roubo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)