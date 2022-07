Foto com pessoas duplicadas em evento com Lula vira alvo de adversários; equipe nega manipulação

Adversários políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusaram a equipe do pré-candidato de manipulação de imagens para fazer parecer que um evento de apoio a ele era maior. A foto compartilhada pela equipe de campanha de Lula apresentou sobreposição de imagens e duplicou pessoas no evento com a presença do pré-candidato em Salvador, Bahia.

Resposta

O autor da foto, Ricardo Stuckert, afirmou ao G1 Nacional que houve um problema técnico. A foto panorâmica foi feita com drone. "Eu fiz nove fotos para pegar o ângulo todo. E aí o que que acontece? Quando eu estava fotografando, o drone vai mexendo. Só que as pessoas estavam mexendo. O que aconteceu? As pessoas mexem, duplicou, e na hora que software junta todas as nove fotos para fazer esse 180 graus, ele não juntou direito porque as pessoas mexeram. Foi uma sobreposição", alegou, negando qualquer manipulação.

Ele se defende das acusações de manipulação. "Imagina se eu for fazer Photoshop. Jamais, nunca na vida. Tem a outra foto que não é panorâmica, que é uma foto só, no mesmo ângulo, na mesma hora. Se fosse pra falar que tem Photoshop ou qualquer coisa, tem o vídeo que é também na mesma hora onde o drone estava. Não tem absolutamente nada de Photoshop", diz.

Após as críticas, a equipe do ex-presidente publicou uma foto sem erro e sob o mesmo ângulo, tirada no mesmo horário e local. Também foi publicado um vídeo.