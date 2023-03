Entregadores de aplicativo fazem manifestação em shopping do bairro Val-de-Cans

Entregadores de aplicativo estão descontentes com a situação atual do Shopping Bosque Grão-Pará, localizado no bairro Val-de-Cans. Isso porque, segundo os trabalhadores, o local não possui uma área destinada para entrada e saída deles, fazendo com que o veículo utilizado no serviço seja guinchado. Uma manifestação feita pelos entregadores começou ainda na manhã deste sábado (11) para tratar justamente sobre este assunto. A previsão dos organizadores do protesto é de que, ao menos, 100 pessoas participem do ato.

De acordo com o A falta de ajuda do Grão-Pará faz com que o único espaço que os entregadores tenham estacionar veículo de trabalho seja na calçada do shopping.

Por conta de ser considerada uma infração de trânsito, já que é proibido estacionar veículos na região destinada à circulação de pedestres, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) acaba recolhendo os automóveis enquanto os entregadores retiram o pedido dos clientes em lojas do shopping.

“Todos os shoppings da Grande Belém têm um espaço destinado para nós (entregadores). Alguns deles fizeram entrada especial ou até mesmo rampa. A única coisa que queremos é uma área destinada aos entregadores de aplicativo. Alguns trabalhadores tiveram a moto guinchada nesta semana. Já conversamos diretamente com a administração do Grão-Pará, mas nunca tivemos resposta”, alega Jhonata Santos, 30 anos, que é entregador de aplicativo há cinco anos.

Segundo ele, a pretensão da manifestação neste sábado “não é fechar a rua ou prejudicar a entrada ou saída dos consumidores” e sim, apenas, “garantir o direito” dos entregadores.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com o Grão-Pará e a Semob sobre um posicionamento e aguarda retorno.

Vídeo encaminhados à redação integrada de O Liberal mostram o momento em que os entregadores realizam um buzinaço como forma de protesto.