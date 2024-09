Entenda o que é a retirada de preenchimentos no rosto, procedimento feito por Scheila Carvalho

O uso de preenchimentos faciais - a “harmonização facial” - se tornou cada vez mais popular, principalmente entre artistas e influenciadores que buscavam mudar a aparência. No entanto, uma nova tendência está surgindo: a retirada desses procedimentos. É o caso da ex-dançarina do grupo É o Tchan, Scheila Carvalho, que decidiu remover os preenchimentos feitos, e relatou o processo recentemente nas redes sociais. Em meio a essa busca constante pelo retorno ao “rosto natural”, a dermatologista Caroline Palheta, de Belém, explica o que leva tantas pessoas a buscarem essa mudança e como é feita.

Entre os fatores para essa reversão, estão desde insatisfação com os resultados estéticos até questões de saúde, como detalha a especialista. “Houve um aumento do uso de ácido hialurônico dentro dos tratamentos estéticos para correção de rugas, afundamentos, melhora do contorno facial, embelezamento de regiões com olheira e lábios, aumentando o número de pessoas buscando esses tratamentos. De acordo com a técnica utilizada e com a quantidade de material utilizado, algumas pessoas passaram a utilizar grandes quantidades de ácido hialurônico”, explica Caroline.

“Algumas pessoas passaram a fazer em excesso, em muitas sessões e acabou gerando esse resultado mais exagerado. Com uma projeção muito grande das bochechas, um aumento muito grande do queixo e dos lábios. E isso aconteceu, também, com alguns famosos que relataram que foram fazendo esses procedimentos e não perceberam que não estava ficando natural. No decorrer do tempo, agora, alguns perceberam que tinham exagerado, passaram um pouco do ponto, quando se fala em ácido hialurônico, em uso de preenchedor, e passaram então a procurar a retirada desse preenchimento”, completa.

Como é feita a retirada da “harmonização facial”?

Para a retirada do ácido hialurônico do rosto, a dermatologista envolve todo um cuidado. “A retirada do ácido ou a reversão da harmonização facial com o uso do ácido hialurônico é realizada especialmente através do uso de uma enzima que se chama hialuronidase, que é capaz de destruir e dissolver esse ácido hialurônico, fazendo com que o organismo elimine aquele produto. É utilizado quando o paciente utilizou uma quantidade maior do que deveria ou quando foi utilizada uma técnica inadequada.

O procedimento realizado de forma incorreta gera, às vezes, acúmulo de produto e formação de nódulos. Em outros casos, a retirada é feita quando ocorre o hipertratamento, segundo a médica: “Principalmente das regiões de olheira e lábios. Mas, também existem alguns casos em que alguns profissionais utilizam dentro dessa técnica grandes volumes, utilizando, às vezes, 20, 30 ou 40 seringas, ou 40 ml de ácido hialurônico. Em alguns casos, os pacientes precisam remover o ácido hialurônico no rosto todo”.

Procedimento deve ser realizado por especialistas adequados, diz médica

A remoção do ácido hialurônico deve ser feita por médicos dermatologistas, que são profissionais indicados para esse processo. E que deve fazer a avaliação do paciente. “Hoje, se utiliza o exame de ultrassom dermatológico para fazer tanto a confirmação do tipo de produto quanto a identificação da quantidade e o local onde esse produto foi depositado na pele. Isso para que esse exame de ultrassom, com todas essas informações, possa guiar o local exato onde a gente vai aplicar a hialuronidase, para seja eficiente e efetivo no procedimento de retirada”, pontua a médica.

“Isso porque, se você não souber exatamente onde o produto está localizado, você terá mais dificuldade de fazer a retirada e, às vezes. O paciente pode precisar fazer o maior número de sessões. Essa é considerada a forma mais eficiente e segura para fazer essa remoção”, explica a médica. “Na medicina, como médica dermatologista, a gente orienta os pacientes a terem cautela quando buscar um profissional para executar o seu procedimento com o ácido hialurônico”, enfatiza a especialista, ao lembrar da importância em receber orientações antes de fazer a harmonização facial e evite uma futura remoção do produto.

Caroline observa que "os cuidados principais ao se realizar a retirada do hialurônico é que o profissional tenha experiência". Deve-se, também, muitas vezes, avaliar se o paciente tem histórico de alguma doença, se faz uso de algum medicamento, se tem histórico de alergia, especialmente alergia picada de abelha, porque aqueles que têm um risco maior de ter também uma reação alérgica à enzima hialuronidase”, destaca Caroline, alertando sobre a cautela com a reversão para o rosto natural.

Além disso, de acordo com a médica, deve ser utilizada “uma técnica adequada [para a reversão]. Utiliza-se anestesia para fazer então a aplicação dessa substância para dissolver o ácido hialurônico. A gente normalmente vai orientar o paciente para evitar calor e evitar atividade física após o procedimento de retirada. Alguns pacientes podem apresentar vermelhidão, dor leve e, muitas vezes, inchaço no local em que foi realizada a retirada. Normalmente, esse inchaço vai durar de 1 a 7 dias. Após 7 dias, a gente já observa que aquela região já não apresenta mais o ácido hialurônico no local [antes] aplicado”.