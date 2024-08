Gretchen comemora resultado de novo procedimento que deixa 'bumbum na nuca'; veja

Gretchen, 65, investe e cuida do seu bumbum e do corpo em geral. Ela se submeteu a um novo procedimento estético em Lisboa, onde vive com o marido, o paraense Esdras de Souza, 51.

A artista aplicou colágeno nos glúteos para deixar a região mais firme e volumosa, e Gretchen confessou que ficou satisfeita com o resultado da intervenção, a cantora exibiu orgulhosa o 'novo' bumbum.

Gretchen mostra 'bumbum na nuca'. (Instagram)

"Isso é vídeo, não tem Photoshop. Estamos começando meu bumbum na nuca. Tratamento top!", derreteu-se. As imagens foram postadas nos stories de seu perfil no Instagram.

Gretchen acordou cedo, com o sol ainda por raiar, a fim de dar início à intervenção: "Aqui é 6h da manhã. Ainda está escuro, mas, quando investimos em nós mesmos, não temos horário para acordar".

Quem explicou o motivo do marido não tê-la acompanhado durante o procedimento. "Não tem cabimento [o Esdras] acordar 6h da manhã para ver tratamento de beleza. Ele fica em casa, cuidando do repertório novo", disse.