Gretchen sensualiza em foto sem filtro do bumbum e manda recado: 'Invejosas'

Conhecida como "Rainha do Rebolado", Gretchen usou o apelido carinhoso ao seu favor e aproveitou para postar uma foto do seu bumbum, sem filtro e sem photoshop, na última quarta-feira (21). Com os glúteos definidos e avantajados, a cantora mandou um recado para as "recalcadas" e revelou o que faz para manter o corpo em forma.

"É o dinheiro que ajuda? Sim. É a dedicação fazendo aparelhos e treinos? Sim. São as invejosas e recalcadas que falam? Sim. E eu estou preocupada com isso? NÃO. Sabe por que? Porque eu cuido da minha vida. O tempo que me sobra eu cuido mais ainda da minha vida", disse ela, que está passando o final do ano em um hotel de Salinas, no Pará.

"63 anos sim. E cada dia será melhor, porque os especialistas estão aí pra criar coisas novas. E eu usarei todas. Bumbum de milhões. Porque eu quero. Porque eu posso. E todo mundo pode. É só querer e usar seu tempo livre para cuidar da sua vida e não da minha. E desta vez os comentários estão abertos para eu bloquear todo mundo que precisa ser bloqueado. Ahhh foto sem filtro e sem Photoshop, viu?", comentou. Veja o registro:

Ainda na quarta-feira, Gretchen falou nos stories do Instagram sobre sua estádia por Salinas ao lado do marido, Esdras, e afirmou que é o "melhor lugar do mundo" para passar o final de ano.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)