Engavetamento com quatro veículos deixa uma pessoa ferida na av. Almirante Barroso, em Belém

Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado na tarde desta segunda-feira (14), na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. O acidente ocorreu por volta das 17h30, nas proximidades do cruzamento com a avenida Dr. Freitas. Os veículos envolvidos foram um Honda City, um Honda Civic, um Honda HR-V e uma Renault Oroch. Uma pessoa ficou ferida.

VEJA MAIS

Segundo testemunhas, o condutor do Honda City, o último da fila, teria perdido os freios no momento em que o semáforo já estava fechado, provocando uma colisão em cadeia com os demais automóveis, que estavam parados. O motorista do City foi levado ao hospital após apresentar pressão alta devido ao susto. Ele deixou os documentos do veículo para a devida verificação pelas autoridades.

No momento do acidente, o condutor seguia em direção ao Terminal Rodoviário de Belém, onde deixaria dois amigos que viajariam para Pacajá. Uma passageira teve um ferimento no lábio e foi encaminhada para atendimento médico. Após o ocorrido, o sobrinho do motorista se dispôs a arcar com os prejuízos e compareceu ao local para negociar com os demais envolvidos.

O agente de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Waldenilson Santos, confirmou que o Honda City apresentou falha no sistema de frenagem. “As informações dos envolvidos apontam que o semáforo fechou. Todos os veículos pararam na faixa, e o último não conseguiu frear, atingindo os outros três. Um bateu no outro”, relata.

Ainda segundo o agente, a prioridade foi liberar a via para evitar congestionamentos na via, que estava bastante movimentada momentos após o acidente. “A orientação aos motoristas foi registrar a ocorrência policial e tentar um acordo entre as partes. Realizamos o desvio do trânsito para minimizar o engarrafamento. No geral, foram apenas danos materiais”, acrescenta.

O comerciante, Miqueias Barbosa, condutor do Honda Civic, que era o terceiro da fila, conta que carro ficou com a frente e a traseira bastante danificados e amassados. “O sinal fechou. Em torno de 7 a 10 segundos, quando já estava todo mundo parado, eu senti a pancada. E, a partir do meu carro, foi pegando os outros que estavam na minha frente. Estou esperando o guincho, vamos na seccional realizar o BO. Depois de amanhã, vamos ver qual é o valor do prejuízo”, conta Miqueias.

Além do Honda Civic, que ficou com a lataria amassada, e o Honda City que teve o airbag acionado e alguns danos na parte traseira e frontal, o HR-V e o Renalt Oroch não tiveram danos maiores. Todos os condutores envolvidos apresentaram habilitação. Até por volta das 18h30, eles ainda tentavam chegar a um acordo no local. Equipes da Segbel permaneceram na área para organizar o tráfego, que ficou lento no sentido centro da via.