Engarrafamento é registrado na BR-316 nesta sexta (29), na saída de Belém

Um engarrafamento quilométrico na BR-316 foi registrado na saída de Belém, nesta sexta-feira (29), com a chegada do final de semana que antecede o Ano Novo.

As imagens feitas de dentro de um helicóptero, e que foram compartilhadas nas redes sociais, mostram um intenso fluxo de veículos na rodovia federal. A redação integrada de O Liberal procurou o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acerca de informações do trânsito na via. A reportagem aguarda retorno.

Orientações da Polícia Rodoviária Federal para viajar com segurança:

Revise previamente o seu veículo (nível do óleo, condição dos pneus, carga da bateria, funcionamento do sistema de iluminação e do limpador de para-brisa, bem como os demais equipamentos obrigatórios);

Use o cinto de segurança;

Use o capacete (caso viaje de motocicleta);

Não dirija sob efeito de álcool ou de substância psicoativas;

Não dirija utilizando o celular ou qualquer outro meio de distração;

Não ultrapasse em local indevido;

Use corretamente o Dispositivo de Retenção da Criança (DRC);

Tome cuidado com a baixa visibilidade, bem como com a pista molhada nas épocas chuvosas;

Mantenha distância de segurança entre os veículos.