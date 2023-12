Ano Novo: em Belém, saída pelo Terminal Rodoviário se intensifica na manhã desta sexta

A manhã desta sexta-feira (29) foi de fluxo intenso no Terminal Rodoviário de Belém. Passageiros empolgados para a viagem de fim de ano chegaram desde cedo na expectativa de aproveitar ao máximo o período de recesso, feriado e folga. Aproximadamente 29 mil pessoas devem passar pelo terminal, no bairro de São Brás, devido às comemorações da virada de ano. A expectativa é da Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), que administra esse espaço.

Terminal Rodoviário de Belém Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Conforme a Sinart, a movimentação projetada para o período que antecede as festas do Ano Novo é de aproximadamente 20 mil embarques e 9 mil desembarques. Os destinos mais procurados no Pará continuam sendo Mosqueiro, Marudá, Vigia e Salinópolis. Já fora do estado as cidades mais procuradas são Fortaleza (CE), Recife (PB), São Luís (MA) e Natal (RN).

VEJA MAIS:

Pescadora Leila Rodrigues (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A pescadora Leila Rodrigues, 47 anos, acordou bem cedo para ir ao terminal para embarcar para Cametá, distantes quatro horas de ônibus de Belém. A viagem foi marcada para 10h20. Ela veio para Belém para ficar com sua mãe. E, agora, vai passar as festas de fim de ano com os dois filhos em Cametá, onde mora. "Espero um 2024 melhor, com muita saúde", disse Leila.