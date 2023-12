Ano Novo: no Aeroporto Internacional de Belém, passageiros embarcam animados para a virada

A animação para a virada do ano era grande na manhã desta sexta-feira (29), no Aeroporto Internacional de Belém. Passageiros contavam os minutos para o embarque rumo ao aguardado descanso com festa e brinde e outros estados e outros países. A movimentação estava sem grandes aglomerações por volta das 10h, mas a expectativa era que o fluxo aumentasse entre 11h30 e 13h30, diante de um número grande de voos.

Maria Gorete da Silva, 57 anos, vai para Manaus. Chegou de Santa Inês, no Maranhão, às 8 horas desta sexta-feira. Mas o voo foi marcado apenas para 20h15. Ela mora em Manaus e vai passar as festas de fim de ano com os seis filhos e seis netos. "Espero que 2024 seja melhor. Sou trabalhadora e, para mim, não tem tempo ruim. Mas quero que seja melhor para os meus filhos e netos", afirmou.

Maria Gorete da Silva (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Expectativa

O aeroporto deverá receber cerca de 75 mil passageiros para as comemorações do Ano Novo, considerando o período de 26 de dezembro de 2023 e 1 de janeiro de 2024. Em comparação ao mesmo período de 2022, a expectativa para este ano representa um aumento de 15%. As informações são da Norte da Amazônia Airports (NOA), empresa que administra o espaço.

Em relação ao movimento de aeronaves - também entre 26 de dezembro e 1 de janeiro -, a previsão é de 568 voos, entre pousos e decolagens, ainda segundo a NOA. Esse total demonstra um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Entre os viajantes, os principais destinos dentro do Brasil são: Guarulhos (SP), Campinas (SP), Brasília (DF), Macapá (AP), Manaus (AM) e Fortaleza (CE). Já os principais destinos internacionais mais buscados neste ano são: Fort Lauderdale (USA) e Lisboa (Portugal).