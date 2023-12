Ano Novo: Terminal Hidroviário de Belém registra grande movimentação na manhã desta sexta

O Terminal Hidroviário de Belém registrou uma boa movimentação na manhã desta sexta-feira (29). A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) estima que cerca de 13 mil pessoas devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém (THB) durante o período correspondente ao Réveillon. Os destinos mais procurados pelos viajantes continuam sendo os municípios de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, no Marajó, além da ilha de Mosqueiro, distrito de Belém.

VEJA MAIS:



Terminal Hidroviário de Belém Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

O balconista Maurício Chaves, 67 anos, vai para Soure. Ficará quatro dias nessa cidade marajoara. Tem familiares lá. "Descanso, ar puro, comer peixe fresco. Não tem coisa melhor", disse.

Balconista Maurício Chaves (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O pedagogo Júlio Oliveira, 33 anos, chegou direto de Florianópolis (SC), e, com um grupo de 10 amigos, vai para Soure. Essa tradição se repete há 3 anos.

Pedagogo Júlio Oliveira (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Eles vão ficar lá até o dia 1. Muitos nasceram em Belém e moram fora do Pará. E aproveitam esse momento para se reunir e matar a saudade. "É um momento de confraternização", disse.