Ano Novo: frota de ônibus para Mosqueiro ganha reforço para o réveillon

A linha da operacional Mosqueiro/São Brás receberá um reforço na frota de ônibus durante, em Belém, durante o período de 29 a 2 de janeiro de 2024. A determinação da Prefeitura de Belém, através da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), visa atender melhor a grande demanda de usuários que visitam a Ilha de Mosqueiro durante as festas de ano novo.

O reforço no transporte de passageiros começa a partir das 15h30 desta sexta-feira (29), com saída de São Brás, da praça Araújo Martins, e vai até às 13h30 de terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, com saída do terminal Maracajá, em Mosqueiro.

Belém - Mosqueiro

As viagens de Belém para Mosqueiro entrarão em operação com 10 ônibus extras pelo terminal de São Brás, localizado na praça Araújo Martins. Para os dias 30 e 31 (sábado e domingo), a frota contará com mais 15 ônibus em cada dia. O horário de saída de São Brás começa às 6h40, com a última viagem para Mosqueiro às 21h45, no sábado, e às 19h50 no domingo.

Mosqueiro – Belém

As viagens de retorno para Belém partirão do terminal Maracajá, localizado na rua Pratiquara, em Mosqueiro. O reforço na frota ocorrerá já na sexta-feira (29) a partir de 18h05 até às 20h05. No sábado (30), a operação começa às 9h50 e vai até 19h40 e no domingo (31), começa às 9h50 e termina às 15h50.

No feriado do Ano Novo, segunda-feira, 1°, e na terça-feira, 2 de janeiro de 2024, o aumento de ônibus acontecerá a partir da viagem de 7h10, sendo a última saída de Mosqueiro às 22h10 e às 13h30, respectivamente. Na segunda-feira, a população contará com 15 ônibus extras no primeiro turno e 20, no segundo turno. Na terça, serão 15 ônibus extras para atender a demanda, no retorno a Belém, nesses dois dias.

Semob

O aumento na frota de ônibus e organização do serviço de transporte será garantido por agentes de fiscalização da Semob, que estarão trabalhando tanto na Praça Araújo Martins, em São Brás, como no Terminal Maracajá, em Mosqueiro. O objetivo será identificar possíveis irregularidades ou problemas na operação dos ônibus, além de orientar a população nas filas e embarques de passageiros.

Confira os itinerários dos ônibus:

Sentido São Brás – Mosqueiro: Av. Almirante Barroso, Av. José Bonifácio, Av. Gov. José Malcher, Tv. Castelo Branco, Av. Magalhães Barata, Av. Almirante Barroso, acesso ao túnel do Complexo Viário do Entroncamento, Rodovia BR-316, Rodovia PA-391, Rodovia BL-19, Av. Beira-Mar (Carananduba, São Francisco, Ariramba, Murubira, Porto Arthur, Chapéu Virado), Av. 16 de Novembro, Tv. Coronel Luiz Mota, Av. Beira-Mar, Rua Nossa Senhora do Ó, Tv. Pratiquara, Rua Ten. Cel. José do Ò, Rua Siqueira Mendes, Rua Veiga Cabral (7ª Rua), Rua Pratiquara.

Sentido Mosqueiro – São Brás: Rua Pratiquara, Rua Francisco Xavier Cardoso (6ª Rua), Rua Siqueira Mendes, Rua Nossa Senhora do Ó, Rua Pratiquara, Rua 15 de Novembro, Av. 16 de Novembro, Av. Beira-Mar (Chapéu Virado, Porto Arthur, Murubira, Ariramba, São Francisco, Carananduba), Rodovia BL-19, Rodovia PA-391, Rodovia BR-316, acesso ao túnel do Complexo Viário do Entroncamento, Av. Almirante Barroso.

Serviço: O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20. Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.