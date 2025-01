Enem: 79 estudantes de escola pública do Pará celebram notas 900+ na redação

Setenta e nove estudantes da Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, em Belém, tiraram nota acima de 900 na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). E, na manhã desta terça-feira (14), foi feita a tradição foto com os alunos. A imagem representa o desempenho dos alunos e equipe escolar no certame. Ainda segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a fotografia é uma oportunidade de reforçar a importância da educação pública e o protagonismo dos estudantes que, com dedicação e apoio, podem alcançar grandes conquistas e realizar seus projetos de vida.

O resultado do Enem 2024 foi divulgado nesta segunda-feira (13), pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), realizador do Exame.

A professora Ione de Jesus Araújo Franco leciona Língua Portuguesa, Redação e Literatura, sendo muito atuante na Redação. Ela falou sobre o bom desempenho dos alunos no Enem. “Sem dúvida alguma, isso se deve ao projeto de construção e reconstrução do texto que eu trabalho há nove anos e à dedicação dos alunos, ao compromisso, à vontade de querer aprender também. E, ainda, a um treinamento intenso ao longo do ano, sem dúvida”, afirmou.

Ela também comentou as principais dicas que repassa aos alunos durante a preparação ao Enem. “Fundamentalmente a dedicação quanto à pesquisa, quanto à reescritura do texto intensamente. Isso é preciso para que ele domine todo o texto dissertativo. Entender os repertórios socioculturais, os problemas que permeiam a sociedade e o compromisso. O compromisso é fundamental”, afirmou a professora Ione.