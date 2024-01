Alunos da Escola Estadual Albanízia comemoram notas acima de 900 na redação do Enem 2023

Com as notas da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em mãos, alunos do ensino médio da Escola Albanízia de Oliveira Lima, em Belém, comemoraram o alcance das boas notas no Enem 2023. Segurando suas plaquinhas exibindo as notas, os estudantes em festa, ocuparam os degraus da escadaria da instituição de ensino exibindo seus desempenhos, na manhã desta quarta-feira (17).

“Acompanhei a comemoração das notas altas chegando de todo o Estado, especialmente as da sempre exitosa escola Albanízia, que tem se superado ano após ano. Em 2023, ano da educação no Pará, realizamos investimentos fundamentais para garantir que nossos estudantes tivessem todas as ferramentas necessárias para alcançar novos patamares, com o Prepara Pará, aulas de reforço, aulões, cursinhos preparatórios, entre inúmeras outras ações importantes, mas nada disso seria suficiente sem o trabalho incansável dos nossos professores e equipes escolares, que fazem a diferença na ponta, no chão da escola. Os bons resultados dos nossos estudantes do Enem marcam um grande avanço na educação paraense, tenho certeza de qu​e vamos ser o estado que mais cresce em educação no Brasil! Parabéns a todos os nossos jovens”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Com a nota 920 na redação, a estudante Julianna Lopes afirma que a preparação na sala de aula e as dicas da professora de redação, Ione Franco, foram fundamentais na hora da prova. “A escola me ajudou no apoio emocional. Eu acredito que tendo o emocional bom, você consegue ir muito mais além, até porque a mente é incorporada nos estudos. Também tivemos um apoio enorme por parte do corpo docente, que sempre esteve procurando ver quais são as nossas falhas e assim melhorarmos, principalmente a professora Ione, que nos mostrou como poderíamos melhorar. Eu fiquei muito emocionada com a minha nota, porque foi um trabalho tanto emocional em casa, quanto aqui na escola, além do meu esforço individual. E eu só tenho que agradecer a Deus e a todos”, contou a estudante.

Muito nervosa e sem acreditar na pontuação, a estudante Joana Monteiro está com uma expectativa muito grande para realizar o seu sonho, o curso de Medicina. “É um sentimento inexplicável de felicidade, eu não esperava, eu estava bem ansiosa e o resultado para mim foi de muita felicidade. Minha maior incentivadora foi a minha mãe. Tudo que eu me empenho a fazer, ela me incentiva. O que eu queria mesmo era vencer ele e seguir no curso de Medicina, no qual sempre sonhei, desde pequena, agora é só aguardar pelos outros resultados”, disse a estudante que alcançou a nota 980.

Outro destaque na unidade escolar foi Guilherme Alves. O estudante conseguiu 980 pontos na redação do Enem. “Estou muito feliz, principalmente porque quero cursar Direito, e seguir os passos dos meus primos, além de ser uma área que gosto muito. Quando eu recebi minha nota, depois de tentar o site várias vezes, eu fiquei feliz, principalmente com a nota da redação, que eu não esperava, eu pensava que seria um pouquinho menos, mas fiquei extremamente feliz. A professora Ione, junto com a escola, dá toda uma preparação individual e coletiva para os estudantes, que foram fundamentais para a minha nota, e para a nota dos outros também”, frisou.

Admirada pelos estudantes, a professora de redação, Ione Franco, durante as aulas, utilizou temas variados que foram fundamentais para a preparação dos estudantes. “Eu trabalho um método intenso de introdução, desenvolvimento, conclusão, proposta de intervenção. São muitos repertórios para que eles possam treinar também. O treinamento é intenso, construir e reconstruir muitas e muitas vezes um texto, sem estar necessariamente preocupado com nota mil. Todos os repertórios, elementos coesivos são todos importantes e terem aquele pensamento crítico, prepará-los para isso, para conhecer o que de fato a sociedade enfrenta, como eles devem olhar, como eles devem pensar, como eles devem refletir e assim aplicar dentro do texto”, destacou a professora.