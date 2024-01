Enem 2023: Estudante de Santarém tira nota máxima em redação

Uma das três notas máximas em redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023), no Pará, foi do município de Santarém, oeste do estado: o resultado da estudante Yasmin Raiana Viana dos Santos Duarte, de 20 anos. A jovem, que veio de escola pública, conta que demorou a acreditar na sua conquista, depois de já ter feito Enem antes e não ter conseguido nota suficiente para passar no curso desejado: Medicina. Este ano, a santarena está mais confiante.

Yasmin Raiana lembra que no dia em que as notas do Enem foram liberadas para consulta, ela estava tendo dificuldade de acessar a página. Quando viu o resultado, não acreditou de primeira, pois uma informação sobre os estudantes paraenses teria sido publicada de forma equivocada no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep):

"Muita gente duvidou que eu tinha realmente tirado nota máxima, porque o Inep divulgou que os três estudantes nota máxima do Pará eram de escolas da rede particular. Eu tinha até mandado [essa informação] para um grupo de amigos dizendo que então 'não era a gente'. Mas, quando eu consegui abrir o resultado, meu olho foi direto na redação. Quando eu vi lá, foi aquela empolgação toda. Mas aí eu falei 'não, calma, deve ser algum bug, porque eu sou da rede pública'".

A estudante lembra que checou a página do candidato no site do Enem inúmeras vezes, suspeitando que o resultado estivesse errado e, em algum momento, fosse mudar. "Eu saí do sistema e entrei de novo. Até hoje eu estou assim, eu entro e saio de novo", conta, emocionada.

Para a estudante, essa conquista não foi apenas dela. Yasmin faz questão de enfatizar a importância de vários professores que fizeram parte da sua trajetória: Naiana, Anunciata, Romy, Martinez e Otávio Valente: "Eu devo muito a um conjunto de professores, essa nota é graças a eles", reconhece.

A vestibulanda revela que, em comparação a outros candidatos, começou a estudar para o Enem tardiamente, apenas no terceiro ano do Ensino Médio, enquanto "muitos já se preparavam desde o primeiro ano". Mas, para ela, também foi uma questão de oportunidade: "Eu tive sorte, graças a Deus, de ganhar uma bolsa de estudos num curso daqui e foi aí que evoluí bastante. Neste ano, de fato, eu aprendi a fazer redação. Eu falhava muito na parte de gramática, vírgulas e acentos. Mas agora não é mais um terror na minha vida".

Superada a dificuldade com a gramática e seguindo as orientações dos professores, Yasmin conta que estava se sentindo tranquila no dia da prova até ver o tema da redação: "Deu um medinho. Eu fui me acalmar um pouco fazendo a outra parte da prova, fui relaxando, li bem os textos de apoio porque eu estava com muito medo de tangenciar. Quando eu entendi do que se tratava percebi que não era um bicho de sete cabeças, então apliquei o que eu sabia".

Conquistas são fruto de preparo e persistência

A estudante diz que aguarda com paciência o resultado do vestibular para descobrir se realizará o sonho de cursar Medicina na Universidade do Estado do Pará (Uepa), campus de Santarém, ou na Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. Com a nota máxima na redação, as chances são bem maiores.

Para quem ainda vai fazer o Enem, Yasmin alerta sobre a importância do preparo, mas, também, da paciência para alcançar os objetivos:

"A minha dica para quem está começando é ver o curso que você deseja, a nota de corte e se organizar, traçar as metas e ter muito foco. A gente sabe que não é fácil estudar, é cansativo. A gente se sente um pouco mal de ver outras pessoas passando e parece que a gente está ficando para trás, mas, depois eu comecei a ver isso como um incentivo. Eu me sentia muito insuficiente para alcançar uma boa nota. Eu já quis desistir da Medicina por achar que eu não conseguiria estudar ou tirar notas boas como as outras pessoas. Mas esse mil está aí para provar que é possível. Eu não comecei na redação tirando mil, mas tirando de 700 pra menos. Você tem que pensar a longo prazo que vai dar certo. Não ser imediatista. Os nossos sonhos são conquistados dia após dia".