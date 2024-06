Enem 2024: prorrogação das inscrições aumenta a expectativa entre os estudantes em Belém

Com a prorrogação do prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, para até a próxima sexta-feira (14), cresce a expectativa dos estudantes, que sentem o choque de realidade com o cronograma do exame sendo cumprido. Inicialmente, o período para se inscrever iria até o último sábado (7), mas foi ampliado, como anunciado pelo ministro da educação Camilo Santana. Nos cursinhos de Belém, a pouco menos de 5 meses para a aplicação das provas, nos dias 3 e 10 de novembro, os vestibulandos já reforçam as revisões, como no QI Vestibulares, no bairro de Nazaré.

O professor de Química, Máriton Morais, que também é diretor do cursinho, avalia que a prorrogação das inscrições é positiva para os alunos, uma vez que muitos terão ainda mais tempo para validar a participação na prova. Ele recomenda que esse processo não seja deixado para o último dia.

"Quando chega nesse período de maio e junho, quando começam as inscrições, tudo isso muda o ânimo dos alunos. Eles estão num ritmo de estudos e, quando vem esse período, é como se caísse a ficha. Esse é o momento em que eles fazem uma avaliação: 'a minha preparação, até agora, está legal? Vou continuar, vou aprimorar'. Ou então, 'não está num ritmo legal e eu preciso dar um gás a partir de agora"', destaca o professor ao lembrar que esse não é o momento de aprender tudo do "zero".

Reforço no conteúdo

Entre as dicas para reforçar os estudos, Máriton aponta: “Nessa reta final, se alguém vai começar a estudar agora em junho ou em agosto, nos últimos três meses de preparação, a minha dica é focar nos assuntos mais recorrentes na prova, focar em resolução de questões e tirar dúvidas pelas questões. Não vai dar tempo de estudar todo o conteúdo e estudar de uma forma tradicional. E, se puder, fazer o máximo de simulados, que vai mostrar se a estratégia está boa”, pontua. Segundo Máriton, o ideal é exercitar as diversas áreas do conhecimento que são cobradas no Enem.

Para o professor Máriton Morais, a prorrogação das inscrições para o Enem 2024 é uma boa notícia. (Ivan Duarte / O Liberal)

Para além de reforçar as revisões, o professor ainda recomenda ter uma boa noite de sono e manter uma alimentação equilibrada. E ainda, nesse período de preparação, realizar resumos com mapas mentais e fichamentos também podem ser eficazes para garantir um maior desempenho no exame. “O mais importante nesse processo todo é que o aluno não negligencie o sono. O corpo cansado não aprende bem. Então, além de foco nos conteúdos, é importante tudo isso. Tudo isso para que o corpo suporte uma jornada de aprendizagem”, frisa o professor.

O estudante Vitor Sales, de 23 anos, utiliza os simulados como estratégia para estudar para o Enem. (Ivan Duarte / O Liberal)

Expectativa após maratona de estudos

Estudando para cursar Medicina, quem já realizou a inscrição para o exame e segue numa maratona de estudos para encarar o vestibular é o estudante Vitor Sales, de 23 anos. “Com o período de inscrições, a gente já fica meio esperançoso e começa a pensar, efetivamente, na prova. Comecei a me preparar desde o ensino médio e já tenho tentado há alguns anos”, pontua Vitor, destacando que costuma estudar realizando simulados, a fim de reforçar o que aprende no dia a dia, em sala de aula. Para ele, essa é uma forma de “sentir” o que é exigido nos dias de realização do Enem.

A estudante Ana Beatriz Catunda, de 17 anos, diz que vai tentar vestibular para Medicina. (Ivan Duarte / O Liberal)

O mesmo sentimento é compartilhado pela também vestibulanda Ana Beatriz Catunda, de 17 anos, que enfrenta a prova pela segunda vez e já garantiu a confirmação no certame. Para este ano, ela conta que já traça algumas estratégias de aprendizado, já que pretende passar em Medicina. Ela comenta que a preparação tem sido intensa - isso porque já realizou a prova como treineira. “A sensação de fazer inscrição parece que torna o vestibular tão real quanto o próprio Enem. E eu vou dar meu máximo para realmente conseguir fazer uma boa prova”, relata a jovem.

Confira as principais dicas para garantir um bom desempenho no Enem

Realizar exercícios;

Praticar simulados;

Reforçar os conteúdos com mapa mentais;

Priorizar as disciplinas mais “difíceis”;

Manter uma boa noite de sono e uma alimentação regular;

Cronograma do Enem 2024

Inscrições: de 27/5 a 7/6/2024

Pagamento da taxa de inscrição: de 27/5 a 12/6/2024

Pedido de tratamento pelo nome social: de 27/5 a 7/6/2024

Solicitação de atendimento especializado: de 27/5 a 7/6/2024

Resultado das solicitações de atendimento especializado: 17/6/2024

Recurso para pedidos negados: de 17/6 a 21/6/2024

Resultado do recurso: 27/6/2024

Divulgação dos locais de prova: data a ser marcada

Aplicação do Enem: 3 e 10/11/2024

Divulgação do gabarito: 20/11/2024