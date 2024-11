Enem 2024: Agentes da Guarda Municipal de Belém farão segurança em locais de provas

A Guarda Municipal de Belém (GMB) colocará 105 agentes para reforçar a segurança durante os dias das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024). Os guardas fazem parte dos grupamentos Operacional e Táticos, e ficarão distribuídos em 20 locais onde o exame será realizado, entre escolas municipais, estaduais e particulares. A previsão é que os agentes atuem nos dois dias das provas: este domingo (3/11) e também no dia 10/11.

O reforço na segurança é para garantir a tranquilidade aos estudantes que farão o Enem. Segundo divulgado, cada uma das instituições de ensino irão receber dois agentes, que permanecerão de prontidão durante todo o horário de realização do certame. Além de pontos fixos, a instituição de segurança do Município de Belém realizará patrulhamento preventivo e ostensivo, fazendo uso de motos e viaturas no entorno das escolas e em locais de grande circulação, para prevenir e conter quaisquer incidentes.

O inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro, ressaltou que a instituição está pronta para agir contra qualquer situação, seguindo o plano de ações coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e a Prefeitura de Belém. “Toda a estrutura de segurança de Belém está pronta. Os guardas municipais estão preparados para lidar com qualquer tipo de situação que, eventualmente, for registrado”, ressalta.

VEJA MAIS

Segundo ele, a distribuição do efetivo nos locais de provas, a segurança no entorno desses locais, o policiamento, a segurança dos estudantes no trajeto, tudo foi planejado para que o exame seja realizado com o máximo de tranquilidade. “A partir das 7h de domingo (3), o nosso efetivo estará atuando e deve permanecer até o final do certame”, informa.

Denúncia

Qualquer ato suspeito durante a realização da prova do Enem, em Belém, pode ser denunciado pelo número do Disque-Denúncia (153). Assim que for registrado pela central de atendimento, serviço gratuito, uma viatura da GMB será encaminhada imediatamente ao local.