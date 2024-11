Enem 2024: confira as datas da prova, horários e como conferir o local de aplicação

Em todo o Brasil, um total de 4.325.960 candidatos devem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá o primeiro dia de aplicação de prova neste domingo (3). Esta edição do exame contará com 140 mil salas de prova, em cerca de 10 mil locais de aplicação, distribuídas em 1.753 municípios por todo o País, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os candidatos devem atentar-se aos cronograma da prova, horários, entre outras orientações. Confira:

Instituído em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término do ensino médio. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como treineiros e os resultados obtidos no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

As notas do Enem podem ser usadas em processos seletivos coordenados pelo Ministério da Educação (MEC), como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do governo federal.

Horários

3 de novembro:

No primeiro dia de Enem, os candidatos irão realizar a prova em dois blocos: a Redação, além das questões objetivas com 45 questões de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol) e 45 questões de Ciências Humanas.

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Pode sair sem o caderno de questões a partir das 15h30

Pode sair da prova com o caderno de questões a partir das 18h

Término das provas: 19h30

10 de novembro:

Já no segundo dia de provas, os candidatos irão responder 45 questões de Matemática e 45 questões de Ciências da Natureza.

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Pode sair sem o caderno de questões a partir das 15h30

Pode sair da prova com o caderno de questões a partir das 18h

Término das provas: 18h30

Local de prova

O local de prova do participante é informado no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponibilizado no endereço enem.inep.gov.br/participante.

Documentos oficiais válidos

É obrigatória a apresentação de via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas.

Consideram-se documentos válidos para a identificação do participante brasileiro:

Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação;

Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997;

Documentos digitais (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.Br.

Para a participação de estrangeiro, é obrigatória a apresentação de um dos documentos de identificação oficial e original com foto descritos a seguir:

Passaporte;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.

Gabarito e resultado

O gabarito oficial do Enem será divulgado no dia 20 de novembro, no site Inep. Já o resultado com as notas individuais dos participantes estará disponível a partir de 13 de janeiro de 2025, na Página do Participante.