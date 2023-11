Enem 2023: gabarito é divulgado e professores dizem que quantidade de acertos não define nota final

O gabarito oficial e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram disponibilizados aos candidatos nesta terça-feira (14). O material pode ser consultado por meio do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo o edital da prova, a previsão inicial de divulgação do gabarito e dos cadernos de questões era para até o dia 24 de novembro. No entanto, a antecipação foi confirmada pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Inep, Manuel Palacios, durante coletiva de imprensa no último domingo (12).

O professor de química Marcelo Mota explica que, mesmo após a divulgação do gabarito, as chances de anulação de itens são baixas. "Diferentemente dos vestibulares tradicionais, dificilmente teremos anulação de questões (fora a questão de matemática anulada por estar presente em outra edição do Enem). As questões passam por um grande processo desde a elaboração, além de uma pré-testagem, atribuindo uma grande confiabilidade à aplicação dela", destaca o professor.

Segundo o professor, o gabarito serve apenas para apontar o número de acertos dos candidatos, indicando o desempenho prévio, e não as notas individuais. O resultado só será publicado em 16 de janeiro de 2024.

“O gabarito pode servir para os alunos terem um certo parâmetro a respeito de sua nota ao comparar o número de acertos dos anos anteriores com as pontuações (mínimas e máximas) disponíveis nos microdados”, relata.

Isso se explica porque o Enem é corrigido pelo sistema de Teoria de Resposta ao Item (TRI), que avalia a coerência no desempenho do estudante. Ou seja, o TRI pressupõe que um candidato tende a acertar mais fáceis e tendência de errar as mais difíceis — o que seria coerente, segundo o sistema. “Porém, é importante o aluno entender que a partir da TRI, a média atribuída pode sofrer diversas variações conforme as aplicações”, detalha Mota.

“Por exemplo, a prova do ano passado foi considerada mais complexa do que a prova deste ano, por conta disso, a perspectiva é que este ano os alunos precisarão de mais acertos para obterem a mesma média do ano passado. Os alunos podem consultar o gabarito, porém, deverão segurar ainda mais a ansiedade, pois a média da redação e a coerência pedagógica é que define de fato a média desse aluno”, completa o professor.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades)