Inep e PF terão reunião sobre o vazamento do Enem nesta terça-feira (14), diz ministro da Educação

Nesta segunda-feira (13), o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o coordenador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) se reunirá nesta terça-feira (14) com a Polícia Federal e o secretário nacional de Segurança Pública para discutir como estão as investigações sobre o vazamento de fotos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 nas plataformas de redes sociais.

VEJA MAIS

No dia 5 de novembro, primeiro dia de prova, a PF foi acionada para apurar os vazamentos e já identificou 8 pessoas responsáveis pelo acontecido. Embora seja possível ver a página da prova que aborda o tema da redação em uma das imagens que circulam nas redes, como conclusão, não houve informações sobre a postagem de conteúdo antes do início da prova.