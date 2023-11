ENEM 2023: Inep diz que oito pessoas que vazaram imagens da prova do primeiro dia são identificadas

O Inep afirmou, neste domingo (12), que oito pessoas suspeitas de divulgar as imagens dos Cadernos de Questões do Enem 2023 antes do permitido, aplicadas no último domingo (5), foram identificadas pela Polícia Federal.

Os organizadores do exame afirmam que não há informação de postagem de conteúdo da prova antes do horário estipulado para início da aplicação. As pessoas que cometeram as irregularidades nas cidades de Caruaru (PE), Natal (RN), Cornélio Procópio (PR) e Brasília (DF) já foram ouvidas. Diligências ainda estão sendo realizadas no Rio Grande do Sul e no Ceará.

Materiais com suspeita de uso para aplicação de fraude ao exame em Maceió (AL) e Vitória da Conquista (BA) também foram apreendidos durante a operação. As empresas responsáveis pelo gerenciamento das mídias sociais foram oficializadas para preservar as imagens das provas e auxiliar com o rastreamento das postagens.

O Globo afirmou que antes do fim da aplicação das primeiras provas já circulavam em grupos de WhatsApp fotos da prova completa. O veículo afirmou que comparou as fotos e constatou que são idênticas às questões do caderno oficial. O Inep declarou que as informações iniciais são de que as imagens foram divulgadas depois do início da prova e que acionou a Polícia Federal para investigar o que aconteceu.